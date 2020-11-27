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【攣愛季節】SheShe戀聖誕愛情片　親愛的房客姬絲汀史釗活遇非常家庭

娛樂 18:00 2020/11/27

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熱門 施政報告2020 超市大搜查 防敏 港大藏屍案 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮

姬絲汀史釗活新片《攣愛季節》。

一向具型格的姬絲汀史釗活（Kristen Stewart）在《吸血新世紀》（Twilight）展開為種族不容的人鬼戀，在新片《攣愛季節》（Happiest Season）展開一場為世俗不接受的She She戀。

編導姬雅迪科（Clea DuVall）貫徹之前作品《對不起，拆散你》（The Intervention）一樣是關於婚姻、家庭、愛情的小品。

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《未來戰士：黑暗命運》麥肯絲戴維斯（右）飾演Harper。

不敢公開親愛房客關係

據電影公司聲稱，這是首部荷里活同性浪漫節日電影，《攣愛季節》的確集合聖誕電影的元素，比如靚人靚景、劇情具節日氣氛，以及悅耳的配樂等。但影片不只是關於愛情，其實是關於家庭親情，以至如何坦承面對自己。

故事講姬絲汀史釗活飾演的女同志Abby，與愛人Harper（麥肯絲戴維斯）相戀兼同居，本來生活愉快。可是Harper要回家出席一年一度的家庭聖誕聚會，Harper「一時衝動」決定帶Abby。

可是其實Harper從無向家人坦承自己同性戀的身份，沒有交代Abby這位「親愛的房客」的身份，只向家人稱她是閨密好友而已。

Dan Levy（左）演Abby的好友，非常搶鏡。

活在父權陰影

用較易解釋方法，《攣愛季節》是sheshe版《非常外父揀女婿》（Meet the Parents），但《攣愛季節》不是瘋狂喜劇。可是同樣地，影片內角色都是在父權影響下生活，而未能坦承面對自己。

片中描寫Abby到Harper的家後，被安排住在地窖的臥室，即是凸顯Harper要完全埋藏與Abby的愛情。

《攣愛季節》充滿聖誕溫馨氣氛。

而Harper的父親Ted（Victor Garber飾）注重十分名聲，而且他要競選議院，更加重視名譽。

他對Harper以至Harper的兩個家姐很有期望，由此她們三姊妹自小在壓力中長大，以至Harper的一家貌似美滿幸福，實質家中成員都心理不平衡。

比如大家姐不敢公開與丈夫已離婚、二家姐因為一直學業平平不受重視。

一如導演形容此片指，這片是圍繞與家人相處，以及姊妹間的複雜情：「除讓觀眾明白同性戀人的處境外，亦有談及戀愛過程經歷的甜酸苦辣，這種感受並非只局限於同性戀，而是每個人都必定感受得到。」 

當然，《攣愛季節》並不沉重，屬幽默感人的聖誕電影。

記者：Sunny

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