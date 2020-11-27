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【新冠肺炎】養和病人確診後身亡　全院員工需檢測　袁國勇到場視察

社會 19:08 2020/11/27

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熱門 施政報告2020 超市大搜查 防敏 港大藏屍案 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮

（經濟日報資料圖片）

養和醫院今日（27日）表示，院內一名77歲長期住院女病人，於11月26日接受新冠肺炎病毒測試，初步確診為陽性。

院方指出，該名病人因為發燒及呼吸困難，被安排接受病毒測試，在等候測試結果期間心臟病發，醫護人員立即為病人急救，病人最終不幸離世，院方即時將個案呈報衞生防護中心跟進。病人留院4個月期間，定期有訪客探望。

有關個案詳情，詳情請見【下一頁
 
現時，養和醫院已按衞生防護中心指引為33位醫護人員進行病毒測試，包括為病人急救的5位醫護人員。其中一名曾為病人急救的護士及同層的一名管房，初步確診為陽性，個案已呈報衞生防護中心跟進。上述醫護人員將被安排送往檢疫中心接受14天強制檢疫。
 
因應確診個案，院方按衞生防護中心指引在病房範圍進行清潔及消毒。相關病房樓層現已全面隔離，暫停接收新病人，並謝絕探訪。現仍留醫的13位病人將獲安排病毒測試及留在原有房間接受14天強制檢疫。

院方會派出新一批配以全套保護裝備的醫護人員到場，繼續照顧病人。相關病房樓層全部為獨立房間，設有獨立通風系統，有效減低交叉感染風險。 
 
另外，曾於11月23日至26日期間入住同一樓層的病人名單，已交由衞生防護中心跟進。根據衞生防護中心的指引，如有不適請盡速求醫，可到政府醫院急症室，或到養和醫院門診部。

未來三天為全院3,200員工進行檢測 袁國勇已到場視察

為確保病人及員工安全，醫院決定在未來三天為全院3,200員工進行病毒抗原快速測試，以策萬全。香港大學微生物學系講座教授袁國勇已到養和醫院視察環境，分析及了解有關情況。
 
因應疫情嚴峻，醫院將進一步收緊訪客安排，限制每名病人只可登記3名親友探訪，並要求所有登記訪客每3天進行病毒抗原測試，而病房的每次探訪人數會由2人減至1人。事實上，自疫情以來醫院已實施一系列感染控制措施，包括所有病人到診時要通過體溫測試，確認沒有旅遊、與懷疑/確診個案接觸或群組史。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

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責任編輯：陳梓蔚

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