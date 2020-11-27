3個月女嬰倒斃家中父涉謀殺續審　被告曾向妻子稱「咩都返唔到轉頭」

▲ 女嬰母親盧殷童今續於高等法院作供。(經濟日報資料圖片)

3個月大女嬰疑被獨留在元朗村屋住所，被母親回家後揭發女嬰倒斃床上，父親否認謀殺，今（27日）午於高等法院續審。死者母親續作供，據被告whatsapp內容，他曾向妻子稱「咩都返唔到轉頭」、「一切都係你造成」及「所有嘢都太遲」。死者母親供稱從內地返港後，回到家中時，她發現死者在床上遭被子蓋著，只露出了腳掌，她揭開被子，發現死者伏在床上。控方向她展示死者遺體照片時，她即時拒絕，並在庭上抽泣。

被告張應輝（42歲）否認謀殺罪，控罪指，被告於2018年8月22日在香港謀殺張嘉雯。

死者母親盧殷童今午續出庭作證，控方展示盧與被告的whatsapp通話紀錄，指盧在2018年8月22日凌晨1時曾回復被告，指自己早上回家，又道歉指自己情緒愈來愈差及去左冷靜下，惟被告其後回覆「你以後可以出去玩，今日做嘅野，你會後悔一世」。盧確認對話內容，及指當時以為被告想離婚。

控方續指，被告其後whatsapp盧「咩都返唔到轉頭」、「一切都係你造成」，盧在whatsapp中道歉，被告則回覆指「所有嘢都太遲」盧及後再多次道歉及表示知錯，被告於凌晨3時26分又再指「一早起身唔見你，我咩感受呀，電話又唔聽，揾唔到你，你唔係第一次」。盧確認對話內容，供稱她當時不知道該如何處理。

盧供稱，她後於2018年8月23日早上11時半返港，當她回到家中時，家中窗戶全部關上，其後發現睡房門虛掩，她推開房門，發現死者在床上遭被子蓋著，只露出了腳掌，而被子上放了兩個枕頭，她推開枕頭及揭開被子，發現死者伏在床上，頭向下及雙手手指屈曲，她輕輕推了死者一下，便看見死者臉部呈紫色。盧說到這時，忍不住在庭上哭泣。

盧續指，她當時感到非常驚恐，遂致電外公、母親及被告母親，及後外婆致電她，她向外婆指「BB（死者）好似死咗」，而外婆著她報警及指她外公會前來查看情況。盧指她當時情緒失控。

控方向盧展示房及涉案枕頭等物，盧確認照片。惟當控方展示死者遺體照片時，盧即時拒絕，並在庭上抽泣。下周一（30日）續審。

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記者：王仁昌