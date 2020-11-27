醫管局將收回2月初罷工醫護薪金　不作其他人事追究

▲ 醫管局將收回2月初罷工醫護薪金。（資料圖片）

早在疫情初期，有醫護工會組織罷工，要求封關。醫管局大會今日（27日）於內務會議中決定，向經核實曾於今年2月3至7日期間缺勤的員工，收回已付給有關員工的相關工資，並且不會就此作出其他人力資源方面的跟進。局方相信此安排對有關員工的缺勤情況已作出了合情、合理、合法及公平的處理。

醫管局主席范鴻齡指，在今年2月初，約7,000名員工在未得到局方或醫院同意下缺勤，嚴重影響公立醫院服務，包括取消部分非緊急手術、普通科及專科門診服務，亦影響到部分臨床部門運作及緊急服務。醫管局當時已向有關員工表示反對，並多次公開呼籲缺勤員工盡快返回工作崗位，維持24小時緊急服務和正常醫院服務。

醫管局指，其後收到數千宗就事件的意見反映、求助和投訴，局方已作出適當跟進及回覆。據悉，有專業監管機構亦收到相關投訴個案。

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責任編輯：陳梓蔚