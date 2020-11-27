【明日大嶼】黃偉綸：將研發債等不同融資方案　最快2034年首批入伙

▲ 發展局局長黃偉錀出席立法會財委會會議。（林宇翔攝）

立法會財委會今日(27日)審議「明日大嶼」計劃的前期工程研究，5.5億元的撥款申請。發展局長黃偉綸預計，全個前期工程研究需時約42個月，如獲得社會支持並進度理想，料2027年可以展開填海，2030年完成首批土地，最快2034年會有第一批人入伙。

黃偉綸表示，初步填海成本預算6400多億元，當中近4成半，即是用作興建策略性幹道及鐵路，又指據測量師學會早前估算，發展人工島可帶來9740至11430億元的賣地收入。

他說，局方會在研究中進行各項評估，包括財務、環境、交通等，需時約3年半，期間會花近1100萬元作出諮詢公眾，強調社會仍有充分時間討論。

黄偉綸指，「明日大嶼」能為本港帶來大量公眾利益，交椅洲的填海計劃，可提供約1000公頃新增土地，料增加15至26萬個房屋單位，當中7成是公屋，並提供約20萬個就業機會，規模等同中環8成的第3個核心商業區。

對於施政報告提出，會就明日大嶼考慮不同融資方案。黃偉綸表示，港府正就研究不同模式融資，如發債，或鐵路加物業發展等，

他又提到「沙田第一城」的融資模式，會研究是否可透過招標，由發展商負責出資填海後，最後政府收回七成土地，稱當時港府最終是「有錢收」。但他強調，局方會小心處理融資問題，「錢如何來如何去，要講得清楚」。

新民黨主席葉劉淑儀於會上質疑，2034年入伙的時間表會否過份樂觀，指政府的研究報告，以及不少的大規模基建工程通常都延誤，並批評政府未有考慮如有人就明日大嶼作司法覆核，會否拖慢工程進度，未能如期落成，令市民失望。

黄偉綸表示認同，指司法覆核等的確會拖慢進度，形容現今的時間表是快速前進的方案，需要社會共同支持下才做得成。他盼望自己不是過份樂觀，希望社會及立法會議員與政府共齊努力。

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記者：李淇