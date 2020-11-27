【新冠肺炎】養和末期癌患者確診現小爆發　袁國勇：不排除其他醫護受感染

▲ （經濟日報資料圖片）

養和醫院一名77歲長期住院女病人，於11月26日確診新冠肺炎，院內其後有醫護確診。養和醫院隨即邀請香港大學微生物學系講座教授袁國勇到場視察。

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袁國勇視察後見記者指出，養和醫院所有的感染控制措施都做得很好。然而，院方很難阻止末期癌症的病人家屬探病，所以院方亦因應情況加強防疫措施。

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袁國勇重申，醫院本身的感染控制並無問題，但部分措施有可以加強的地方，例如要求醫生盡量避免使用霧化藥物，並增加病房鮮風流量。

袁國勇指涉事病人是末期癌症病人，懷疑她的家人曾接觸過跳舞群組的確診者，再於探病時將病毒傳予患者。

被問及院內醫護的裝備是否足夠，袁國勇指，由於女患者曾經心臟停頓，所以醫護要緊急進行心肺復甦，造成頗為緊密的接觸；再加上病人免疫系統差，病毒量高，Ct value（病毒數值）達10多至20，所以如只載上普通外科口罩，不戴上N95口罩，醫護就會被感染。他續指，當病人面對緊急情況下，醫護無可能先找N95口罩再救人，形容此情況為「無辦法避免的情況」。

他不排除有其他醫護會受到感染，但由於涉事女患者受獨立治療，相信病人之間交叉感染的機會不大。

被問及其他醫院需否加強防疫措施？袁國勇指公立醫院現時已盡量不安排探病，所以無相關問題。他強調，

醫院會有爆發，是因為社區有爆發，如社區爆發無辦法控制，醫院、老人院舍遲早會受影響。

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責任編輯：陳梓蔚