【電影節】由製作華語商業片到推廣費里尼經典　利雅博：舊電影紀錄了生活及社會環境變化

▲ 香港國際電影節協會總監利雅博說，電影人素來樂觀，雖然今屆香港國際電影節辦不成，但他們也一直努力沒有放棄舉辦「百年費里尼」活動。（黃建輝攝）

世紀疫情衝擊下，原定3月舉行的第44屆香港國際電影節（HKIFF）被迫延期再取消，令現任香港國際電影節協會總監利雅博（Albert）大感無奈。「幸好，我們趕及在年尾辦『百年費里尼』電影全展及展覽，若下年才搞便失去意義了。」

利雅博自小是影迷，從事電影業40多年。已過65歲退休之齡的他，跟電影的感情仍然熾熱，對老電影尤其情有獨鍾。

利雅博說，2020年正值意大利新寫實主義大師費里尼（Federico Fellini）誕生百周年，因此香港國際電影節協會跟Italian Cultural Institute in Hong Kong合辦大師的作品全展及展覽等。

可惜，因為疫情關係，結果由HKIFF的重點節目，變成在「電影節發燒友Cine Fan 11、12月」中登場。

▲ Cine Fan策劃的「百年費里尼」節目，紀念回顧展囊括大師的24部作品，皆為修復版本。（香港國際電影節協會提供）

紀念回顧展囊括了費里尼全24部作品，而且皆為修復版本。當中有4部榮獲奧斯卡最佳外語片，包括新寫實主義滲入超現實想像的1954年作品《大路》（La Strada），費里尼半虛半實、關於創作瓶頸和婚姻危機的半自傳作《八部半》（8 1/2）等。

最愛《想當年》

「我記得首部接觸的費里尼作品也正是《八部半》。60年代末，中四的我慕名去睇得獎名片，還記得是去銅鑼灣新都戲院看早場，那時全場爆滿，但我發覺包括我在內，99%的人都不明白套戲想講甚麼。」利雅博說。

至於他最喜歡的費里尼作品則是《想當年》（Amarcord）。「記得我是1974年在倫敦讀書時看的，電影講費里尼的童年回憶，關於他的家鄉。他拍得好好，人物很豐富，描述意大利人家庭倫理關係，我當時很着迷。最近重看我也很感動，驚覺40多年轉眼過去，就像戲名，我們這代人經常都在想當年。」冷靜平和的他，說到此也笑起來。

資深影迷利雅博表示由於放映機會不多，他也只曾看過其中12部，所以想認識這位影響後世眾多知名電影人（包括馬田史高西斯）的大師，這次是不容錯過的機會。

展覽方面，他說有工作照、海報、費里尼手畫的插圖等，所有展覽物品都是由意大利博洛尼亞電影資料館借出的珍藏。

▲ 利雅博指香港國際電影節內部有指標要求，如要辦多些電影活動、接觸多些觀眾等，工作並不輕鬆。（黃建輝攝）

40多年光影人生

利雅博來自電影世家，他說早在30年代時，爺爺在銅鑼灣利園山經營電影棚，爸爸負責電影宣傳發行工作，他小時候也常跟爸爸去利舞臺看電影。

雖然大學畢業後曾當記者，又在英國EMI工作過，但利雅博最終都選擇了入電影行，先後在嘉禾工作21年、在英皇任職15年。2017年年底退休前，位至英皇電影行政總裁，至今有40多年電影業經驗，涉獵製片、發行、展映和電影企業管理等方面，對行業認識深入。

由商業電影走到藝術電影世界，兩者有何分別？他笑說︰「做電影公司，最重要睇住盤數，對老闆有交代；做電影節，就要對公眾有交代，因為它是政府資助的NGO。我們主要任務是推廣電影文化，提供商業片以外多元化的選擇。」

保存珍貴舊電影

利雅博近年也熱衷電影的保存和修復工作，他說不是工作需要，而是興趣使然。如姜文首部作品、1993年的《陽光燦爛的日子》，就是他提議對方把該作品的底片送去博洛尼亞電影資料館進行修復，並親赴當地跟進修復過程。

「電影歷史有120年左右，但估計逾半的電影因為底片失掉或壞了而失傳了，我覺得很可惜。就如看粵語長片，從梁醒波一代人的用語，到戲中呈現上環的招牌等，都記錄了當時人們的生活和環境變化。」

他強調舊電影的意義並不單是娛樂那麼簡單，值得保存。相對而言，舊戲院卻因社會環境變化而不斷消失。

「疫情衝擊下，戲院經營確是相當困難，舊式戲院可能會因此被淘汰，設備好的新戲院才有生存能力。但我覺得戲院不會被取代，始終電影最好都是在戲院觀賞。如我在英皇年代，拍的戲由幾千萬元至逾億元製作，這些戲不是供觀眾用手機睇。」他強調許多電影人至今還堅持大銀幕才是電影的最好歸宿。

為何電影節放映場地沒有IMAX院？

利雅博上任香港國際電影節協會總監兩年，他說檢討HKIFF後，新方向之一是把放映地點集中在尖沙咀，既可方便連續看幾場的觀眾，也旨在增加電影節的氣氛。

「有一年，我數過有12個放映場地，對於戲接戲地看的觀眾很不方便。同時，因為地點太分散，營造不到氣氛，所以今年的方向都是集中在尖沙咀放映，主要是以文化中心和有10多個影廳的K11 Art House戲院為場地。其次就是中環的大館、大會堂和灣仔的藝術中心，選用大館和藝術中心是因為仍然可以放菲林。」

至於為何不把受歡迎的影片放在座位較多的IMAX院放映，他就指出︰「許多片主都不會讓我們打字幕在片上面，因此要另外再掛一個字幕裝置，但IMAX影廳個銀幕去到地面，我們做不到外投字幕。」可見在安排放映場地的背後有不少技術上的考慮。

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關於利雅博

利雅博自1979年在嘉禾電影開展其電影生涯，21年來，他作為公司核心團隊，擔任製片、發行和宣傳眾多經典電影，當中包括在海外拍攝的《炮彈飛車》及《忍者龜》等。

2003年，他加入英皇電影工作15年，參與製作了20多部電影，也有參與集團在中國內地和香港擴展的院綫業務。

他也曾擔任威尼斯電影節的「Opera Prima」單元、烏甸尼的遠東電影節、平遙國際電影展，以及台北金馬創投會等的評審。他也是中國電影協會、亞太電影學院、美國電影藝術與科學學院會員。

「費里尼幻夢嘉年華」展覽

日期︰即日至12月13日

地點︰PMQ元創方（中環鴨巴甸街35號）

*免費入場

費里尼電影全展

日期︰即日至12月27日

購票︰城市電腦售票網

訪問場地︰富衛1881公館

記者：胡慧雯