史立德接任廠商會會長　稱下月工展會「有危就有機」

▲ 史立德（左）當選新一屆會長，旁為吳文斌。（廠商會提供）

四大商會之一、香港中華廠商聯合會完成換屆選舉，由第一副會長史立德接替任滿的吳宏斌，成為新一任會長，明年1月1日正式上任。史立德由「紅褲子」捱起，當年離開學校後，即入印刷廠當學徒，結果一手建立的印刷生意越做越大，目前蘋果手機的印刷包裝，都是由他的公司包辦。

廠商會其中一個重頭戲，便是下月舉行的工展會，但由於香港正爆發第四波疫情，有參展商已選擇退出活動。不過，史立德卻往好處想，他強調，「有危就有機」，雖然有參展商退出，但工展會通道可變得更寬敞，而且場內禁止試食、不設熟食攤檔及限制人數，相信能令工展會變得安全。

吳宏斌則稱，工展會的工作繼續進行，就算之後疫情加劇，都相信廠商會有能力舉辦，強調會做好防疫措施，令市民安心參加工展會。

對於當選會長，史立德表示感到榮幸，但認為未來充滿挑戰，希望能夠帶領一眾新、舊會董，令廠商會有新局面，為工商界出謀獻策。他續指，中美貿易戰持續下，希望在國家機遇下能帶來新局面，把握粵港澳大灣區的內銷市場、開拓一帶一路的商機等。

會長吳宏斌卸任在即，他表示今次交棒非常順利，而今次史立德獲全票當選，證明對方能力獲得認同，有信心將廠商會交予史立德手上，能令廠商會更上一層樓。