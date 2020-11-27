【新冠肺炎】政府明加開5間社區檢測中心　市民亦可到郵政局領取樣本收集包

▲ （經濟日報資料圖片）

本港新冠肺炎疫情急速惡化，市民對檢測方面需求增加，政府將於明日（28日）起加開5間社區檢測中心，市民明日起亦能於各郵政局辦公時間內前往索取樣本收集包，費用全免。

政府將在九龍及新界增設5間社區檢測中心，並在明日投入服務。5間新增社區檢測中心分別位於荔景社區會堂、粉嶺和興社區會堂、屯門兆麟社區會堂、坑口社區會堂和油塘社區會堂。而現正運作的東區鰂魚涌社區會堂、梁顯利油麻地社區中心、沙田瀝源社區會堂及元朗市東社區會堂社區檢測中心，仍將繼續提供服務。

另外，政府會在明日（28日）起於全港121間郵政局（不包括流動郵政局）增設樣本收集包派發點。市民可於各郵政局辦公時間內前往索取樣本收集包，費用全免。收集包內附深喉唾液樣本瓶、樣本瓶包裝袋以及樣本採集指引等，每名市民限取一包，派完即止。因應政府分配的數量和每間郵政局的規模，各郵政局每日派發的樣本收集包數量會有所不同。

市民須注意，所有郵政局均不會收集樣本。市民可以把深喉唾液樣本在指定時間內交回選定的47間醫院管理局普通科門診診所或13間衞生署診所。

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責任編輯：陳梓蔚