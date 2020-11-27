  • 21°C
香港時間 : 20201127日 (五) 23:34
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 施政報告2020 超市大搜查 防敏 港大藏屍案 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠肺炎】政府明加開5間社區檢測中心　市民亦可到郵政局領取樣本收集包

社會 21:30 2020/11/27

分享：

熱門 施政報告2020 超市大搜查 防敏 港大藏屍案 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮

（經濟日報資料圖片）

本港新冠肺炎疫情急速惡化，市民對檢測方面需求增加，政府將於明日（28日）起加開5間社區檢測中心，市民明日起亦能於各郵政局辦公時間內前往索取樣本收集包，費用全免。

政府將在九龍及新界增設5間社區檢測中心，並在明日投入服務。5間新增社區檢測中心分別位於荔景社區會堂、粉嶺和興社區會堂、屯門兆麟社區會堂、坑口社區會堂和油塘社區會堂。而現正運作的東區鰂魚涌社區會堂、梁顯利油麻地社區中心、沙田瀝源社區會堂及元朗市東社區會堂社區檢測中心，仍將繼續提供服務。

另外，政府會在明日（28日）起於全港121間郵政局（不包括流動郵政局）增設樣本收集包派發點。市民可於各郵政局辦公時間內前往索取樣本收集包，費用全免。收集包內附深喉唾液樣本瓶、樣本瓶包裝袋以及樣本採集指引等，每名市民限取一包，派完即止。因應政府分配的數量和每間郵政局的規模，各郵政局每日派發的樣本收集包數量會有所不同。

市民須注意，所有郵政局均不會收集樣本。市民可以把深喉唾液樣本在指定時間內交回選定的47間醫院管理局普通科門診診所或13間衞生署診所。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：陳梓蔚

 

 

相關文章

【新冠肺炎】林鄭月娥指「跳舞群組」令本港推進新一波疫情　不排除再推大規模社區檢測
今日 18:57
【新冠肺炎】林鄭月娥指「跳舞群組」令本港推進新一波疫情　不排除再推大規模社區檢測
【新冠肺炎】養和病人確診後身亡　全院員工需檢測　袁國勇到場視察
今日 19:08
【新冠肺炎】養和病人確診後身亡　全院員工需檢測　袁國勇到場視察
【新冠肺炎】養和末期癌患者確診現小爆發　袁國勇：不排除其他醫護受感染
今日 19:50
【新冠肺炎】養和末期癌患者確診現小爆發　袁國勇：不排除其他醫護受感染

最高瀏覽

【獨臂鬥士】患癌截肢堅強完成小六試後病逝　父母忍喪子之痛代領優異成績表
10:23 2020/11/26
【獨臂鬥士】患癌截肢堅強完成小六試後病逝　父母忍喪子之痛代領優異成績表
【校長訪問】放下45年教鞭到英國退休　前英華校長林浣心：我體會做媽媽的感覺
18:26 2020/11/26
【校長訪問】放下45年教鞭到英國退休　前英華校長林浣心：我體會做媽媽的感覺
【新冠肺炎】消息：今日新增92宗確診個案　累計個案料破6000宗
今日 10:57
【新冠肺炎】消息：今日新增92宗確診個案　累計個案料破6000宗