【通識科改革】教育局方案「行得更前」　課程檢討小組主席料局長有學理以外考慮

▲ 學校課程檢討專責小組主席陳黃麗娟（右）形容，教育局對通識科作出的改動「行得前一些」，估計局長需兼顧社會聲音。（資料圖片）

高中通識科最快下學年面臨改名、簡化考評及取消獨立專題探究（IES）等重大改革，倡維持7個評級的學校課程檢討專責小組主席陳黃麗娟指，過去兩年多並無發現強烈證據顯示教師評級有困難，學生「求高分」壓力亦不大，形容教育局採取的改動「力度較大」。

她估計教育局局長有「不只學理上」的考慮，還需兼顧社會聲音，又指通識科維持必修故非「殺科」，但對於科目改名感詫異。

指評級不困難 求高分壓力少

新高中通識科自2009年起推行至今踏入第12年，2017年底成立的學校課程檢討專責小組於9月提交報告，倡同時為高中4個核心科目減量，並維持1至5**評級，但將IES改為選修，與教育局前日（26日）在記者會上公布部分改動內容與小組報告不同，當局亦首次提出為科目改名及增設內地考察等。

陳黃麗娟昨接受本報訪問時表示，截至前日記者會前，她亦不知悉當局最終採納的方案，但透露小組曾就簡化評級進行討論，參考過去文憑試通識科達2級成績的合格率很高，接近9成，且很少大學要求考生在通識科達到4級或以上成績，故認為學生求高分的壓力不大；她又指，無強烈證據或信息顯示教師很難仔細地評7級成績，故無提出簡化考評。

此外，她認為當局取消IES的做法，跟小組為學生創造空間的方向一樣，但為照顧學生多樣性，小組才提出保留IES，僅改為選修。

維持必修 非「殺科」或政治凌駕

她深信小組提出的是當時最佳方案，平衡學生壓力及創造空間等，指教育局削減較多內容及課時「力度較大」、「行得前一些」，但相信「局長有局長的考量」，「可能佢有某方面考量，不止學理上」，認為科目維持必修，不算是殺科或政治凌駕專業。

教育局局長楊潤雄昨重申，改革通識科是為釋放空間，讓學生選修創新科技等其他科目，認為通識科毋須以詳細等級評核學生能力，只需知道達標與否就足夠，並強調科目改革後，培養學生多角度思考的課程宗旨不變。

教育界立法會議員葉建源批評港府做法如同「謀殺」通識科，質疑當局將社會混亂的責任推卸給通識科；教協副會長、通識科教師田方澤指，當局摧毁業界用10多年建立通識教育專業，斥當局將學科「改頭換面」後仍稱為同一學科的說法荒謬。

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記者：馮琪雅