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被美方制裁後以現金出糧　林鄭：家中藏大疊現金

政治 23:04 2020/11/27

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熱門 施政報告2020 超市大搜查 防敏 港大藏屍案 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮

林鄭月娥。（資料圖片）

港區國安法實施後，美國財政部即於8月宣布，制裁包括特首林鄭月娥在內的11名中港官員。林鄭接受電視節目訪問時表示，現時已沒有任何銀行戶口，所以政府都以現金出糧給她，家中正存放大量現金。

林鄭月娥曾在今年減薪，現時每月約39萬元，年薪則近469萬元，看來禮賓府需要騰出空間，讓她儲放其薪金。換言之，林鄭每個月都要於屋裏存入390張1千元鈔票。

林鄭月娥在今年8月遭到美國制裁，她曾稱制裁對個人帶來少許不便，包括使用美國公司提供的金融服務時受到限制，使用信用卡也有阻礙。但當時她亦稱，自己在美並無資產，也無意前往美國，制裁對她「意義不大」。

不過，她在最新訪問就爆出，自己作為香港特首，卻沒有銀行向她提供服務，「現時坐在你面前的香港行政長官，已沒有銀行提供到服務給她的」。

沒有銀行服務到底有何不便？林鄭表示，她現時每天都使用現金購買所有東西。被問到是否一開始就沒有銀行戶口？林鄭稱：「當然不是」。雖然親身感受到制裁的影響，但林鄭強調，維護國家安全而受制裁是榮幸。

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撰文 : 傅流螢

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