  • 20°C
香港時間 : 20201128日 (六) 01:41
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 施政報告2020 超市大搜查 防敏 港大藏屍案 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【確診大廈】11月27日確診者大廈包括曉廬、置富花園、黃埔花園、宏景花園及海之戀等

社會 00:45 2020/11/28

分享：

熱門 施政報告2020 超市大搜查 防敏 港大藏屍案 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮

第四波疫情的確診者涉及全港多個中產屋苑及豪宅。（曾耀輝攝）

本港第四波疫情持續，確診者居住的大廈遍及港九新界多個大型屋苑及豪宅，衞生署衞生防護中心公布，截至11月27日零時零分，中心正調查92宗新增新冠病毒確診個案，至今本港個案累計6,040宗（包括6,039宗確診個案和一宗疑似個案）。新增的個案其中3宗曾於潛伏期身處外地。養和醫院一名末期肺癌患者確診後引起小爆發，詳情即看：【下一頁】

過去14天（11月13日至26日）累計新增517宗個案，包括427宗本地個案（其中81宗源頭不明），詳情即看：【下一頁】

11月27日有關確診者居住的大廈及酒店名單如下:

東區

  • 柴灣翠灣邨翠壽樓
  • 鰂魚涌康山花園2座
  • 北角嘉寶大廈
  • 北角慧雅閣C座
  • 北角維港頌1座

灣仔區

  • 銅鑼灣啟超道16號
  • 天后金龍大廈A座
  • 灣仔四寶大廈

南區

  • 薄扶林置富花園
  • 香港仔利群商業大廈

中西區

  • 堅尼地城百年大廈2座
  • 堅尼地城隆基大廈
  • 西營盤海景大廈
  • 上環華冠大廈
  • 上環蘇杭街106-108號
  • 半山區曉廬
  • 半山區寶樺臺

離島區

  • 大嶼山東涌東堤灣畔7座

九龍城區

  • 九龍城東頭（二）邨貴東樓
  • 九龍城嘉匯2座
  • 九龍城德朗邨德瑜樓
  • 又一村高槐路
  • 黃埔花園4期4座 
  • 啟德嘉匯2座

油尖旺區

  • 旺角金基樓
  • 旺角染布房街15號
  • 油麻地恒裕閣
  • 長沙灣麗翠苑麗楊閣
  • 荔枝角盈暉臺2座
  • 大角咀帝柏海灣1座
  • 大角咀帝柏海灣2座
  • 大角咀帝柏海灣5座

深水埗區

  • 深水埗新寧大廈
  • 深水埗南邦大廈
  • 石硤尾石硤尾邨美山樓
  • 石硤尾石硤尾邨美盛樓
  • 荔枝角盈暉臺2座
  • 長沙灣宇晴軒6座

觀塘區

  • 牛頭角得寶花園F座
  • 觀塘富麗花園紫荊閣
  • 觀塘順天邨天韻樓
  • 秀茂坪曉麗苑曉和閣
  • 秀茂坪曉麗苑曉晴閣
  • 牛頭角彩德邨彩敬樓
  • 九龍灣麗晶花園6座

黃大仙區

  • 黃大仙樂富邨宏康樓
  • 黃大仙竹園北邨榕園樓
  • 鑽石山宏景花園2座
  • 鑽石山宏景花園3座
  • 鑽石山宏景花園6座
  • 牛池灣瓊麗苑瓊泰閣

沙田區

  • 沙田富豪花園富儷閣
  • 沙田沙田中心東寧大廈
  • 沙田禾輋邨欣和樓
  • 沙田玖瓏山天瓏閣1座
  • 沙田水泉澳邨欣泉樓
  • 沙田大圍雲疊花園3座
  • 大圍新翠邨新傑樓
  • 火炭黃竹洋村

荃灣及葵青區

  • 葵涌葵涌邨映葵樓
  • 葵涌天際中心
  • 葵涌葵涌邨映葵樓
  • 葵涌浩景臺3座
  • 荃灣海之戀10座
  • 荃灣綠楊新邨A座
  • 青衣翠怡花園1座
  • 青衣青衣邨宜居樓
  • 青衣曉峰園
  • 馬灣珀麗灣30座

元朗區

  • 元朗朗屏邨玉屏樓
  • 元朗富達廣場A座
  • 元朗大旗嶺村

大埔區

  • 大埔鹿茵山莊1座
  • 大埔船灣布心排村

屯門區

  • 屯門友愛邨愛智樓

北區

  • 上水掃管埔村

西貢區

  • 西貢界咸村
  • 將軍澳景林邨景櫚樓

酒店

  • 灣仔利景酒店
  • 佐敦九龍彩鴻酒店

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

記者：伍瑋瑋

相關文章

【新冠肺炎】本港新增92宗確診個案　累計個案破6000大關
16:32 2020/11/27
【新冠肺炎】本港新增92宗確診個案　累計個案破6000大關
【新冠肺炎】17宗源頭不明個案涉聖公會諸聖中學14歲男生　學校須停課14天全校師生要檢測
16:38 2020/11/27
【新冠肺炎】17宗源頭不明個案涉聖公會諸聖中學14歲男生　學校須停課14天全校師生要檢測
【新冠肺炎】養和醫院7旬婦日前確診後過世2名醫護亦染疫　張竹君：醫院有小型爆發
16:43 2020/11/27
【新冠肺炎】養和醫院7旬婦日前確診後過世2名醫護亦染疫　張竹君：醫院有小型爆發
【新冠肺炎】社署向本地確診患者發放一筆過5,000元恩恤現金津貼　今日起接受申請
17:22 2020/11/27
【新冠肺炎】社署向本地確診患者發放一筆過5,000元恩恤現金津貼　今日起接受申請
【新冠肺炎】林鄭月娥指「跳舞群組」令本港推進新一波疫情　不排除再推大規模社區檢測
18:57 2020/11/27
【新冠肺炎】林鄭月娥指「跳舞群組」令本港推進新一波疫情　不排除再推大規模社區檢測
【新冠肺炎】養和末期癌患者確診現小爆發　袁國勇：不排除其他醫護受感染
19:50 2020/11/27
【新冠肺炎】養和末期癌患者確診現小爆發　袁國勇：不排除其他醫護受感染
【新冠肺炎】與謝玲玲余錦基私人飯局後齊中招 邱達昌夫婦亦先後確診
21:38 2020/11/27
【新冠肺炎】與謝玲玲余錦基私人飯局後齊中招 邱達昌夫婦亦先後確診
康山花園 嘉匯 維港頌 玖瓏山 富麗花園 珀麗灣 翠怡花園 綠楊新邨 富豪花園 黃埔花園

最高瀏覽

【獨臂鬥士】患癌截肢堅強完成小六試後病逝　父母忍喪子之痛代領優異成績表
10:23 2020/11/26
【獨臂鬥士】患癌截肢堅強完成小六試後病逝　父母忍喪子之痛代領優異成績表
【校長訪問】放下45年教鞭到英國退休　前英華校長林浣心：我體會做媽媽的感覺
18:26 2020/11/26
【校長訪問】放下45年教鞭到英國退休　前英華校長林浣心：我體會做媽媽的感覺
【周星馳于文鳳案】周星馳庭外巧遇陳玉娥　男影迷庭外索簽名被考《長江七號》第一句對白
14:28 2020/11/27
【周星馳于文鳳案】周星馳庭外巧遇陳玉娥　男影迷庭外索簽名被考《長江七號》第一句對白