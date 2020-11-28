【確診大廈】11月27日確診者大廈包括曉廬、置富花園、黃埔花園、宏景花園及海之戀等

▲ 第四波疫情的確診者涉及全港多個中產屋苑及豪宅。（曾耀輝攝）

本港第四波疫情持續，確診者居住的大廈遍及港九新界多個大型屋苑及豪宅，衞生署衞生防護中心公布，截至11月27日零時零分，中心正調查92宗新增新冠病毒確診個案，至今本港個案累計6,040宗（包括6,039宗確診個案和一宗疑似個案）。新增的個案其中3宗曾於潛伏期身處外地。養和醫院一名末期肺癌患者確診後引起小爆發，詳情即看：【下一頁】

過去14天（11月13日至26日）累計新增517宗個案，包括427宗本地個案（其中81宗源頭不明），詳情即看：【下一頁】

11月27日有關確診者居住的大廈及酒店名單如下:

東區

柴灣翠灣邨翠壽樓

鰂魚涌康山花園2座

北角嘉寶大廈

北角慧雅閣C座

北角維港頌1座

灣仔區

銅鑼灣啟超道16號

天后金龍大廈A座

灣仔四寶大廈

南區

薄扶林置富花園

香港仔利群商業大廈

中西區

堅尼地城百年大廈2座

堅尼地城隆基大廈

西營盤海景大廈

上環華冠大廈

上環蘇杭街106-108號

半山區曉廬

半山區寶樺臺

離島區

大嶼山東涌東堤灣畔7座

九龍城區

九龍城東頭（二）邨貴東樓

九龍城嘉匯2座

九龍城德朗邨德瑜樓

又一村高槐路

黃埔花園4期4座

啟德嘉匯2座

油尖旺區

旺角金基樓

旺角染布房街15號

油麻地恒裕閣

長沙灣麗翠苑麗楊閣

荔枝角盈暉臺2座

大角咀帝柏海灣1座

大角咀帝柏海灣2座

大角咀帝柏海灣5座

深水埗區

深水埗新寧大廈

深水埗南邦大廈

石硤尾石硤尾邨美山樓

石硤尾石硤尾邨美盛樓

荔枝角盈暉臺2座

長沙灣宇晴軒6座

觀塘區

牛頭角得寶花園F座

觀塘富麗花園紫荊閣

觀塘順天邨天韻樓

秀茂坪曉麗苑曉和閣

秀茂坪曉麗苑曉晴閣

牛頭角彩德邨彩敬樓

九龍灣麗晶花園6座

黃大仙區

黃大仙樂富邨宏康樓

黃大仙竹園北邨榕園樓

鑽石山宏景花園2座

鑽石山宏景花園3座

鑽石山宏景花園6座

牛池灣瓊麗苑瓊泰閣

沙田區

沙田富豪花園富儷閣

沙田沙田中心東寧大廈

沙田禾輋邨欣和樓

沙田玖瓏山天瓏閣1座

沙田水泉澳邨欣泉樓

沙田大圍雲疊花園3座

大圍新翠邨新傑樓

火炭黃竹洋村

荃灣及葵青區

葵涌葵涌邨映葵樓

葵涌天際中心

葵涌葵涌邨映葵樓

葵涌浩景臺3座

荃灣海之戀10座

荃灣綠楊新邨A座

青衣翠怡花園1座

青衣青衣邨宜居樓

青衣曉峰園

馬灣珀麗灣30座

元朗區

元朗朗屏邨玉屏樓

元朗富達廣場A座

元朗大旗嶺村

大埔區

大埔鹿茵山莊1座

大埔船灣布心排村

屯門區

屯門友愛邨愛智樓

北區

上水掃管埔村

西貢區

西貢界咸村

將軍澳景林邨景櫚樓

酒店

灣仔利景酒店

佐敦九龍彩鴻酒店

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記者：伍瑋瑋