【確診大廈】11月27日確診者大廈包括曉廬、置富花園、黃埔花園、宏景花園及海之戀等
社會 00:45 2020/11/28
本港第四波疫情持續，確診者居住的大廈遍及港九新界多個大型屋苑及豪宅，衞生署衞生防護中心公布，截至11月27日零時零分，中心正調查92宗新增新冠病毒確診個案，至今本港個案累計6,040宗（包括6,039宗確診個案和一宗疑似個案）。新增的個案其中3宗曾於潛伏期身處外地。養和醫院一名末期肺癌患者確診後引起小爆發，詳情即看：【下一頁】
過去14天（11月13日至26日）累計新增517宗個案，包括427宗本地個案（其中81宗源頭不明），詳情即看：【下一頁】
11月27日有關確診者居住的大廈及酒店名單如下:
東區
- 柴灣翠灣邨翠壽樓
- 鰂魚涌康山花園2座
- 北角嘉寶大廈
- 北角慧雅閣C座
- 北角維港頌1座
灣仔區
- 銅鑼灣啟超道16號
- 天后金龍大廈A座
- 灣仔四寶大廈
南區
- 薄扶林置富花園
- 香港仔利群商業大廈
中西區
- 堅尼地城百年大廈2座
- 堅尼地城隆基大廈
- 西營盤海景大廈
- 上環華冠大廈
- 上環蘇杭街106-108號
- 半山區曉廬
- 半山區寶樺臺
離島區
- 大嶼山東涌東堤灣畔7座
九龍城區
- 九龍城東頭（二）邨貴東樓
- 九龍城嘉匯2座
- 九龍城德朗邨德瑜樓
- 又一村高槐路
- 黃埔花園4期4座
- 啟德嘉匯2座
油尖旺區
- 旺角金基樓
- 旺角染布房街15號
- 油麻地恒裕閣
- 長沙灣麗翠苑麗楊閣
- 荔枝角盈暉臺2座
- 大角咀帝柏海灣1座
- 大角咀帝柏海灣2座
- 大角咀帝柏海灣5座
深水埗區
- 深水埗新寧大廈
- 深水埗南邦大廈
- 石硤尾石硤尾邨美山樓
- 石硤尾石硤尾邨美盛樓
- 荔枝角盈暉臺2座
- 長沙灣宇晴軒6座
觀塘區
- 牛頭角得寶花園F座
- 觀塘富麗花園紫荊閣
- 觀塘順天邨天韻樓
- 秀茂坪曉麗苑曉和閣
- 秀茂坪曉麗苑曉晴閣
- 牛頭角彩德邨彩敬樓
- 九龍灣麗晶花園6座
黃大仙區
- 黃大仙樂富邨宏康樓
- 黃大仙竹園北邨榕園樓
- 鑽石山宏景花園2座
- 鑽石山宏景花園3座
- 鑽石山宏景花園6座
- 牛池灣瓊麗苑瓊泰閣
沙田區
- 沙田富豪花園富儷閣
- 沙田沙田中心東寧大廈
- 沙田禾輋邨欣和樓
- 沙田玖瓏山天瓏閣1座
- 沙田水泉澳邨欣泉樓
- 沙田大圍雲疊花園3座
- 大圍新翠邨新傑樓
- 火炭黃竹洋村
荃灣及葵青區
- 葵涌葵涌邨映葵樓
- 葵涌天際中心
- 葵涌葵涌邨映葵樓
- 葵涌浩景臺3座
- 荃灣海之戀10座
- 荃灣綠楊新邨A座
- 青衣翠怡花園1座
- 青衣青衣邨宜居樓
- 青衣曉峰園
- 馬灣珀麗灣30座
元朗區
- 元朗朗屏邨玉屏樓
- 元朗富達廣場A座
- 元朗大旗嶺村
大埔區
- 大埔鹿茵山莊1座
- 大埔船灣布心排村
屯門區
- 屯門友愛邨愛智樓
北區
- 上水掃管埔村
西貢區
- 西貢界咸村
- 將軍澳景林邨景櫚樓
酒店
- 灣仔利景酒店
- 佐敦九龍彩鴻酒店
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記者：伍瑋瑋