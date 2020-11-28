【新冠肺炎】消息：今日新增約85宗確診個案　涉不明源頭個案

▲ 消息指今日新增約85宗確診個案。

本港新冠肺炎疫情急速惡化，截至昨日本港個案累計6040宗。消息指今日（28日）新增約85宗確診個案，雖然較昨日92宗略為減少，不過仍然涉及不明源頭個案，疫情持續。

昨日（27日）新增92宗確診個案，包括3宗輸入個案及89宗本地感染，其中17宗為源頭不明個案，72宗與其他個案相關，58宗與歌舞群組相關。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，患者年齡介乎2歲至83歲，49男43女，其中23宗是由社區檢測中心找出；今日另有逾60多宗初步確診。

17宗源頭不明個案，患者年齡介乎14至70歲，11男6女，居於全港不同地區，涉退休人士、家庭主婦、在職人士等，其中包括一名旺角聖公會諸聖中學14歲男生，學校須停課14天全校師生要檢測。詳情即看：【下一頁】

養和醫院出現小型爆發，一名77歲女子因自身疾病自8月中居醫院33樓單人房，期間曾有親友探訪；女病人於11月25日發燒，翌日出現氣喘，昨晚經院方檢測後初步陽性，病人前日過身，與女病人同一病房有13名其他病人，而同一病房於11月23日後曾有30名醫院職員上班，包括數名參與搶救的醫生及護士，據了解涉及一名腫瘤科醫生；經檢測後當中2人初步陽性，包括一名曾參與搶救的護士，及一名病房工作人員。詳情即看：【下一頁】

瑪嘉烈醫院一名兒科護士初步確診，該名護士近日沒有照顧過確診病人，但他曾接觸一位於11月25日確診的病人，當局正調查他是不是密切接觸者。詳情即看：【下一頁】

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記者：洪芷晴