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林鄭月娥承認本港外防輸入工作鬆懈　指定檢疫酒店措施將採取封閉式管理

社會 10:46 2020/11/28

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熱門 施政報告2020 超市大搜查 防敏 港大藏屍案 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮

林鄭月娥承認，本港10個月以來新型肺炎在外防輸入工作上，由於種種原因有時有所鬆懈。(經濟日報資料圖片)

行政長官林鄭月娥今日(28日)出席電台節目時表示，全球疫情未有止息跡象，本港又不能完全封關，因此外防輸入由疫情開始至今，都是重要一環。她表示，現階段本港已進入全面收緊入境限制的階段，指「指定酒店」檢疫已進入最後討論階段，將採取類似內地的封閉式管理，安排指定車輛接送入境人士到指定酒店檢疫，但強調最終都是要入境人士「聽話」。

林鄭月娥又承認，本港10個月以來新型肺炎在外防輸入工作上，由於種種原因有時有所鬆懈，曾因同情航空業及海運業而作相應安排，但就出現不守規矩及不依從要求的情況，當局對此感到無奈，目前已全面收緊，指定酒店的措施已到最後商討階段，亦會安排指定車輛，做法會類似內地的封閉管理。

她解釋，即使一次「清零」，疫情亦會反覆，除非之後完全不容許人士進出。她指，從本港疫情圖表看，有人認為香港出現一波又一波疫情，但事實上是有時間讓社會「抖氣」，而有些國家是「未停過咁上」，反問大家想是「未停過咁上」，抑或有時間抖氣，學校可以上學等。 她重申，最新一波疫情爆發得厲害，是因為很多人已經鬆懈，無守規矩，強調處理公共衛生危機要全民參與，同心抗疫。

她又指，今次疫情緊接修例風波，抗疫比很多地方困難，又指自己也向中央解釋，指香港沒有內地的體制優勢，內地人民亦相對服從，若強行用內地方式套用在香港，可能會產生反效果。

她表示，政府將要求安老院舍員工，定期及不斷接受病毒強制檢測，以保護院內體弱的長者免受感染；若安老院員工在7天內無做過檢測，就不可以上班。她又說，稍後亦會要求的士司機強制檢測，但由於牽涉大量司機，因此未必會不斷做。 而海關前線員工、上水屠房職員、警隊及郵差等目標群組，亦要做到「應檢盡檢」；而無病徵或接觸史的市民，如不放心，政府會提供「願檢盡檢」的檢測服務，但並無能力派採樣隊檢測，因此已經設有頗完整的安排，讓市民在郵局等地點領取樣本收集包，稍後亦會在大型港鐵站派樽。

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責任編輯：洪芷晴

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