【眼中風】男子捱夜玩3小時電話至凌晨1點　翌日醒來「眼中風」一隻眼突然失明

▲ 男子捱夜玩3小時電話至凌晨1點，翌日醒來「眼中風」突然失明。

很多低頭族都機不離手，特別是睡前都有玩電話的習慣。深圳一名男子就因為捱夜玩電話至凌晨，翌日醒來時一隻眼睛突然失明。後來求醫確診「眼中風」。

據《江蘇衛視》報道，一名31歲男子捱夜玩電話，玩了3、4小時到凌晨1點左右才睡。但到了第2日一覺醒來，發現其中一隻眼睛突然失明，於是馬上求醫。

南方科技大學醫院眼科主任楊成明為男子檢查後，發現他的眼底視網膜下方有分支動脈阻塞，導致供血消失，所以出現暫時失明的情況，亦即俗稱「眼中風」。

▲ 男子眼底視網膜下方有分支動脈阻塞，導致供血消失。

他表示，雖然這些症狀多發生在老年人，例如三高的病人，但近來亦有少部份年輕人因為捱夜，因電子產品而用眼過度，也會導致視網膜痙攣，痙攣到一定程度的話，便會導致視網膜完全堵塞，嚴重可致永久失明。

目前，經急救後，男子的視力已經恢復。

延誤診治可致永久失明

香港眼科醫學院前院長周伯展指出，患上眼中風的患者視力會受損，導致視線模糊或局部失明，若延誤診治，患者甚至在幾個小時內就會永久失明。不過即使及時治療，患者仍有可能出現黃斑水腫，或引發性青光眼等等的後遺症。

他補充指，眼中風的症狀會突然出現，患者不會感到疼痛或痕癢，但部分患者在眼中風前或會出現一些預兆，其中最常見為「黑矇症」，即短暫性視力模糊或失明，但視力會在半小時內恢復，「黑矇症」更有可能為腦中風的預兆，所以他提醒市民，若出現黑矇症或類似症狀，應及早求醫。

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責任編輯：羅嘉欣