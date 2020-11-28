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【星二代】木村光希以性感半祼造型拍照　開明型爸木村拓哉讓女兒為人生做決定【有片】

娛樂 11:28 2020/11/28

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熱門 施政報告2020 超市大搜查 防敏 港大藏屍案 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮

木村光希為雜誌拍攝性感照片，並由家姐木村心美掌鏡。

日本天王木村拓哉與工藤靜香的兩位女兒木村光希與木村心美，在2018年及2020年先後出道，一出道便登上時裝雜誌的封面，也成為演藝圈的焦點。

日前，木村光希再次為雜誌拍攝封面，今次更以半祼上身上陣，由姐姐木村心美掌鏡，拍攝非常大膽！

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木村光希為拍雜誌半祼上陣。（Instagram圖片）

光希性感照引關注

木村光希年僅17歲，但因為工作關係打扮成熟，而她平日在Instagram分享的照光則較為青春少女。今次她還性感上陣，穿上不同的名牌拍攝，擺出誘人的姿勢，讓木村心美拍出一輯好照片。

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不過，木村光希的照片一出就引起網民討論，有人認為雖然她在鏡頭時表現自如，但年紀太少又未成年，始終不適合走性感路線，而且尺度較大，以她的年紀未能表現出性感的美態，更覺得她的打扮過於老氣，遠不及她平時分享的日常照片美麗。

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暖爸木村拓哉放手讓女兒決定人生

而作為型爸的木村拓哉在教育女兒方面，則非常放心放手讓她們發展自我。木村拓哉曾在電視台訪談節目中，大談與兩位女兒的相處點滴。

雖然在外是天王，但在家中木村拓哉則是一名廿四孝爸爸。他指自己只是一名普通的寵女兒大叔，並指會與女兒一起吃晚餐到晚上11時，又會陪她們喝酒。

木村拓哉一直放手讓女兒為自己人生作決定。（Instagram圖片）

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木村更認為女兒是很可愛，且是年齡相差很大的朋友。

他又表示：「現在她們站在幕前，應該會有自身的想法。我覺得有些事情她們必須活出自己的想法，這些決定不該由我們強加給她們，而是她們自身該有的。」是一名開明爸爸，也可見我3人的父女感情要好。

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木村拓哉與女星工藤靜香結婚20年，二人育有兩位亭亭玉立女兒，17歲的二女兒木村光希（Kōki）早已成人氣模特兒，至於19歲的長女木村心美，今年亦以藝名Cocomi入行，成為娛圈中的星二代姊妹花，也被封為「最強星二代」。

撰文 : TOPick 柴犬出動

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