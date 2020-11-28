【明星扮靚】迎來51歲生日纖瘦身型多年不變 　郭可盈靠5大凍齡秘方成美魔女

▲ 郭可盈靠5大秘方凍齡。

郭可盈昨日51歲生日，港姐出身的她多年來力保美貌及均稱身型，不但身上沒有多餘贅肉，縱然已「入五」但未有一點老態，可說是凍齡有方。原來郭可盈從飲食、打扮及護膚等到方面著手保養，女人要靚真的不可懶。

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▲ 郭可盈慶祝51歲生日。（取自instagram）

郭可盈51歲生日

郭可盈為迎來的51歲生日，近日跟至親好友慶祝，除了跟同屆港姐鄭麗娜相聚慶生外，當然少不了跟老公林文龍及女兒Tania的份兒。

家人為她準備了生日蛋糕及大束鮮花慶生，她於昨晚（11月27日）在IG分享生日照，寫道：「感謝至親、至愛、摰友給我的愛及粉絲們的祝福🌹，不論是簡單的、 華麗的、浪漫的慶祝，其實最重要的是「有你們同在」！ 😘I Love You All ! 」

▲ 郭可盈收大束鮮花。（取自instagram）

事實上郭可盈看上去一點也不似51歲，她靠5大方法凍齡。

1.身型纖瘦郭可盈穿搭有術，閒時除以T -shirt配搭牛他褲顯得年輕外，挑選服飾上也以粉色及鮮色為主，不會穿得黑沉沉，給人老氣的感覺，另外化妝方面，也不會過於濃妝艷抹。

▲ 51歲的可盈完全沒有老態。（取自instagram）

2.飲食方面，雖然郭可盈嗜吃甜食，但也不會毫無節制，只會間中放任一下，始終糖份會加速皮膚老化。

3.她戒吃油炸食物和垃圾零食，此外會吃燕窩滋補一下。

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▲ （取自instagram）

4.皮膚白淨的郭可盈原來很注重保濕，除了於肌膚上保濕之外，她亦多喝水讓身體有足夠水份。

5.適量運動很重要，51歲的郭可盈身上沒多餘贅肉，從其社交平台發現，閒時她會跟老公林文龍往行山。

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當然幸福的女人會特別漂亮，而郭可盈跟老公林文龍由拍拖到結婚至今已22年，二人十分恩愛，不時於社交平台放閃。

縱然早年林文龍曾傳出不少緋聞，郭可盈均公開力撐老公，而林文龍近年也修心養性，成為暖爸及專一好老公。