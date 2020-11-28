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保就業計劃將完結　林鄭月娥指難以長期透過政府補貼留住職位

社會 11:48 2020/11/28

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熱門 施政報告2020 超市大搜查 防敏 港大藏屍案 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮

行政長官林鄭月娥表示，擔心在政府第二期保就業計劃本月結束後，會出現裁員結業潮。(經濟日報資料圖片)

行政長官林鄭月娥表示，擔心在政府第二期保就業計劃本月結束後，會出現裁員結業潮，但她指出，長期透過政府補貼而留住職位難以持續，因此新一份《施政報告》提出創造就業，涉及環保、創科、物管、法律專業等，亦有提供更多再培訓課程，至於一些「冰封」行業，如旅遊業，政府就再提供支援，強調政府已盡很大努力。

林鄭月娥出席一個電台節目時被問到，大灣區青年就業計劃會否令香港人才流失，她說，部分行業如創科，在大灣區城市的前景較香港好，但由於涉及工資差距，因此政府作出補貼。她表示，知道一些青年不想到內地，但過去每次到內地考察都見到不少青年在雙創基地工作，希望今次計劃能起帶頭作用。

林鄭月娥在電台節目指, 香港有很多優勢, 生活環境亦不差, 認為本港的前景良好, 但房屋問題有待解決. 她說, 目前社會對房屋的需求龐大, 私樓價格不是大部分人能夠負擔, 因此決定將更多土地撥作公營房屋之用. 不過她透露, 有關做法在政府內部受到反對, 她需要力排眾議. 她又重申, 明日大嶼能夠解決住屋, 以及港島和新界西北的交通問題, 當局亦明白市民關注交通情況, 因此在用作釋放北區土地的「北環線」, 以及明日大嶼發展中, 都會以運輸基建先行。

另外，對於境外投票安排，她說，相關政策局可能早前認為能夠做到，但經過一段時間後發現屬複雜問題，因此新一份《施政報告》留有空間繼續研究。

被問到會否爭取連任，落實《施政報告》的措施，她沒有直接回應，她指出有關工作並非由一個行政長官去做，而是整個政府團隊，有無數高級公務員處理，亦不存在政府換屆便推翻前任行政長官的承諾。

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責任編輯：洪芷晴

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