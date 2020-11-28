【化學閹割】揸車無油2孩媽遭劫匪輪姦震撼全國　巴基斯坦立法准化學閹割強姦犯

▲ 巴基斯坦立法准化學閹割強姦犯。

巴基斯坦9月發生一宗震撼全國輪姦案，當地總理伊姆蘭汗（Imran Khan）對案件表示關注，指會研究修改法例打擊性罪行。事隔2個月，伊姆蘭汗批准一項對強姦犯進行化學閹割的立法草案，並指「對為公民提供安全環境的法律，不應有任何延遲。」

綜合外媒報道，今年9月一名婦人帶著2名孩子於深夜開車回家，豈料汽車在高速公路無油，無法再繼續前進。當時，婦人致電住在附近的一位親戚，並將自己的位置發送給對方，並立即致電高速公路警察求救。

▲ 車窗被打破。

▲ 車窗被打破。

不過在等待期間，有2名劫匪走近車輛，打破車窗，脅持婦人及孩子，押到附近的樹林中，並在孩子面前輪姦她。事後，劫匪再搶走婦人的財物。

事件震撼巴基斯坦全國，惟一名高級警官質疑婦人為何深夜駕車到該處，並批評她不應在沒有男性陪伴下外出，引發當地多個示威集會抗議。總理伊姆蘭汗對事件表示高度關注，並指會研究修改法例，打擊性罪行。

事隔2個月，巴基斯坦政府便宣佈內閣已經通過一項加重性罪行懲罰的法律草案，批准對強姦犯實施「化學閹割」，望起阻嚇作用，減少性罪行發生。

總理伊姆蘭汗表示，對為公民提供安全環境的法律，不應有任何延遲，立法將是透明且嚴格執行。

「化學閹割」即注射抗雄性激素藥物，減少男性荷爾蒙，抑壓性衝動及勃起能力，以短暫達到類似「閹割」的效果。

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責任編輯：羅嘉欣