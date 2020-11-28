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綠色就業計劃批出逾500個受資助職位　當中7成聘用大專畢業生

社會 12:20 2020/11/28

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熱門 施政報告2020 超市大搜查 防敏 港大藏屍案 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮

環境局「綠色就業計劃」推出大專畢業生資助項目。(經濟日報資料圖片)

環境局「綠色就業計劃」推出大專畢業生資助項目，申請期於8月28日結束。環境局已完成審批工作，批出逾500個受資助職位，並有超過350個職位成功聘用合資格畢業生。

發言人指，獲批職位中，至今已有超過350個職位成功聘用合資格畢業生，其餘獲批職位亦正積極進行招聘。環境保護署陸續向成功聘用合資格畢業生的僱主發放資助。

項目申請者來自不同行業的公司和機構，獲批的受資助職位涵蓋多方面的環保範疇，包括環境顧問、環境管理、生態保育、廢物回收以及綠色金融。環境局也會為受聘畢業生提供名為「綠色專才計劃」的專業培訓課程，內容涵蓋不同環保專業課題，冀能讓畢業生能掌握不同範疇的環保專業知識。

另外，環保署於本月26日在位於東區新啟用的「環境學院＠智慧場館」舉行了「綠色專才計劃」首場課堂，由環境局局長黃錦星向畢業生講解環保政策及措施，立法會工程界議員盧偉國擔任嘉賓，一同與畢業生互動交流。

大專畢業生資助項目已於8月28日結束申請。項目為有志投身環保行業的畢業生，在現時就業相對困難的情況下提供入行機會，並培育人才應對在不同環保工作方面的需要。該項目為每位合資格畢業生的僱主提供每月5610港元資助，以支付僱員的部分月薪，為期18個月。

責任編輯：洪芷晴

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