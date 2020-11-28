【踩過界II】霸氣女法官祝文君力壓王浩信秦沛　因《城市追擊》獲機會演星爺《食神》【有片】

▲ 祝文君在《踩過界II》中演女法官。

TVB新劇《踩過界II》播至徐榮主演的「無屍命案上訴案」單元，盲俠（王浩信飾）繼續在法庭上踩過界，不依法庭程序挑戰法官的底線。

在《踩過界II》飾演法官劉智妍的祝文君，入行30年，戲路一直以演師奶及三姑六婆為主，她也坦言一直演同類型沒有突破的角色，而感沉悶。

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▲ 祝文君在劇中非常霸氣，不時鬧秦沛及王浩信。（電視截圖）

藝訓班出身非常捱得

現年54歲的祝文君，早於1990年入行，她畢業後曾在銀行工作。之後，她參加了無綫電視節目《歡樂今宵》的「周璇名曲大賽」奪得第5名，因而增加了她對演藝的興趣，故報讀了藝訓班，畢業後正式做藝人。

祝文君曾在接受傳媒訪問時表示，由於藝訓班要實習，而他們當時「好洗好用」，所以各個劇組都會找他們演出，故工作是日以繼夜，夜以繼日，要帶睡袋在公司睡。她記得有次拍完通宵，要再接拍做臨記演病人，由於當時已很累，但又要不停呻吟，令本已不夠精神的她感到頭暈及虛脫，演員不易做。

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曾任《城市追擊》主持與亞視同行爭位

成功畢業後，祝文君得到的第一個機會是在《香港早晨》報道交通消息，之後她又曾主持《K-100通訊站》、《娛樂新聞眼》及《城市追擊》。雖然失去拍劇機會，但做主持就成功鍛練她的主持技巧。

祝文君更非常難忘當時與亞視的行家一同採訪，雙方是要爭遞咪，有同行如敵國的感受。不過，現時大家相見也不會尷尬，因明白當時只是工作，而且也是很好的回憶。

▲ 祝文君入行初時做主持。（電視截圖）

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因為祝文君主持《城市追擊》形象深入民心，所以於1996亦拍電影《食神》，在戲中演記者一角，與周星馳有對手戲，是她較為人熟悉的作品之一。

另外，祝文君曾在《娛樂新聞眼》中追訪郭富城，城城當時就指如果結婚了會向全港人派利是，而至2017年他亦於婚後兌現承諾派利是。

1998年，祝文君完成《城市追擊》的主持工作後便移民加拿大生活。1999年，再被公司安排主持《六合彩》及加入《歡樂今宵》班底，及後便逐漸拍了很多劇集。

▲ 祝文君在《食神》中與周星馳有對手戲。（截圖）

嘆「御用師奶」戲路沉悶

祝文君有提過初入行時想演打女，因上訓練班時很活躍，舞刀弄劍亦沒有難度，但可惜未有機會演出。而她拍劇多年間，則常被安排演一些師奶及三姑六婆的角色，被封「御用師奶」。

她也曾指感到很沉悶，並沒有遇上令觀眾有深刻形象的角色，不過她就深明時機與運氣的重要性，繼續默默做好演員的本份。

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2019年，祝文君在師傅提點下，把藝名改作王晴，但身份證就沒有改，雖然知道大家難以改口，但都希望多被人喚作王晴，有利事業發展。