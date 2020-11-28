【肥媽喪夫】肥媽走出丈夫病逝陰霾生活重回正軌　打理菜田自勉：由頭來過

▲ 肥媽走出喪夫陰霾重過新生活。

肥媽（Maria Cordero）早前經歷喪夫之痛。肥媽的外籍丈夫Rick本月5日因癌病離逝，而肥媽十分傷心。現在她已走出喪夫陰霾，昨天（11月27日）於個人社交平台分享打理菜田的片段，生活漸漸重回正軌，眼見部分菜蔬已枯死，她亦留言自勉說：「要由頭來過啦，振作！」

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▲ 肥媽打理菜園。

肥媽打理菜田

肥媽昨日前於個人facebook分享一段短片，片中的她身處菜田，收割一些蔬菜，她寫道：「好耐好耐都無打理過個花園，都好幾個月了，今日一見到，唉....連啲rosemary, thyme 都謝晒。唔緊要，重頭嚟過，自己打理返，早幾日有fans 俾左啲菜苗我，有唔同的菜，多謝晒。」

片中肥媽表示粉絲送來的菜苗，她已經種了，而這幾天她忙於處理老公的「三七」事宜，所以沒辦法抽空打理菜田，而傭人夜晚不懂得淋水，令菜苗枯萎。

▲ 肥媽跟丈夫感情要好。

肥媽也感慨說：「不求人，開始由自己打理，種回一些菜苗先，唔到你唔信邪，老公病的時間，他吃的香料即使好大棵都死掉！要由頭來過喇，振作！」

另外，肥媽兩名兒子很孝順，已搬返跟她同住。

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肥媽丈夫癌病逝世

肥媽與Rick結婚21年，一直恩愛非常，不幸地Rick在2017年確診患上末期肺腺癌，最終於今月初離世，為亡夫傷感的肥媽，早前在社交平台上載片段向關心她的人道謝，只見思念亡夫的樂面容憔悴。

當時肥媽再忍著淚水：「我真係從不覺得他離開，太突然，我好多謝關心，傷心一定有，現在準備辦埋後事，不是好想見人，辦完後事先再看情況。」

而她的生活似乎已重回正軌，她約定粉絲於本周日晚9時做網上直播，更透露會教大家煮蒜蓉牛油焗龍蝦尾車厘茄。

▲ 親自摘菜蔬，不假手於人。