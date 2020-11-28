【新冠肺炎】一文睇清患者到訪商場及食肆行蹤　包括黃大仙富臨皇宮、朗豪坊、灣仔敏華冰廳

▲ 一文睇清患者到訪商場及食肆行蹤。

本港第四波疫情持續，昨日（27日）新增92宗確診個案，包括3宗輸入個案及89宗本地感染，其中17宗為源頭不明個案。

署方昨晚更新確診者曾到訪的食肆、商場及大廈等行蹤，患者到訪地方遍佈港九新界，並涉及8間餐廳上榜。

新增8間食肆名單（報告日期/曾有涉及個案最後到訪的日期）#個案編號

油尖旺 Aurora Fusion Restaurant 23/11/2020 #6021

油尖旺 新亞大樓 魚蛋哥 26/11/2020 #5964

黃大仙 新光中心 富臨皇宮 20/11/2020 #6000

西貢 將軍澳廣場薩莉亞意式餐廳 25/11/2020 #5989

灣仔 灣仔道敏華冰廳 25/11/2020 #5989

東區 東發大廈 活一鮮 21/11/2020 #5986

元朗 雅珊園德福海鮮酒家 22/11/2020 #5952

沙田 隆亨邨榮心樓地下隆亨 花園餐廳26/11/2020 #5950

另外，患者足跡遍佈港九新界，包括多個商場、大廈（報告日期/曾有涉及個案最後到訪的日期）：

油尖旺 美麗華廣場 23/11/2020

油尖旺 美麗華廣場一期 21/11/2020

油尖旺 金雞廣場 21/11/2020

油尖旺 海港城 25/11/2020

油尖旺 誠信大廈 24/11/2020

油尖旺 朗豪坊 26/11/2020

深水埗 新寧大樓地下 24/11/2020

深水埗 秋創商業大廈 26/11/2020

觀塘 友邦九龍大樓 23/11/2020

觀塘 中國建設銀行中心 24/11/2020

觀塘 環球工商大廈25/11/2020

觀塘 偉景樓地下

觀塘 敬業工廠大廈 23/11/2020

東區 上潤中心 25/11/2020

東區 漁灣街市 24/11/2020

東區 百加利中心 24/11/2020

東區 太古城中心四座 24/11/2020

灣仔 怡和街 68 號 23/11/2020

灣仔 佳誠大廈 23/11/2020

灣仔 利園 2 期 24/11/20

灣仔 電氣道 148 號 19/11/2020

灣仔 張寶慶大廈 25/11/2020

中西區 德輔道西 9 號 18/11/2020

九龍城 民裕街 12 號 21/11/2020

九龍城 九龍城道 171 號 27/11/2020

九龍城 建業中心 23/11/2020

葵青 天際中心 25/11/2020

葵青 香港毛紡工業大廈 25/11/2020

屯門 鳴發工業中心 25/11/2020

離島 民航處總部大樓辦公大樓 26/11/2020

沙田 連城廣場 25/11/2020

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責任編輯：楊宛茜