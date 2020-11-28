【口罩令】新巴男乘客拒戴口罩涉嫌襲擊司機被捕　身上亦藏有懷疑大麻花

▲ 一名新巴司機要求男乘客佩戴口罩被拒，司機懷疑被人以手襲擊。（資料圖片）

一名新巴司機要求男乘客佩戴口罩被拒，司機懷疑被人以手襲擊，涉案男子在事發後於香港仔黃竹坑道登上另一輛巴士逃去。警方事後將他拘捕，發現他身上亦藏有懷疑大麻花。

案發於早上7時許，警方接案後在香島道與深水灣道交界發現涉案男子，在他身上搜獲3.54克懷疑大麻花，市值約820元。涉案的23歲非華裔男子被捕時情緒激動，警員要使用胡椒噴劑將他制服。​​​他​​​​涉嫌普通襲擊、藏毒及阻礙警務人員執行職務被捕。至於28歲新巴司機手部受傷，清醒送往瑪麗醫院治理。

根據現時預防及控制疾病條例《第599I章》指明，任何人在登上公共交通工具時，或在身處公共交通工具上時；或在進入或身處港鐵已付車費區域時；或進入或身處公眾地方（不論室內或室外）時，須一直佩戴口罩。當中未滿2歲的人、有合法權限或合理辯解不佩戴口罩的人，才有獲得豁免。

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記者：伍瑋瑋