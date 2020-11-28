【新冠肺炎】本港新增84宗確診個案　27宗屬源頭不明個案

▲ 本港新增84宗確診個案

本港新冠肺炎疫情爆發第四波疫情，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君及醫管局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲下午召開疫情記者會。本港今日（28日）新增84宗確診個案，涉及35男及49女，31宗從社區檢測中找出。

確診個案中，27宗屬源頭不明個案，年紀由23至72歲，其中8宗是社區檢測中心驗出。另有4宗屬輸入個案，全部印尼來港。新增個案中6宗與其他個案相關，48宗與歌舞群組相關，有關群組已累計415宗個案，本港累計個案有6,124宗，包括一宗疑似個案。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指出，位於鰂漁涌的嘉諾撒書院有教師確診需要停課14日，他屬於跳舞群組，全校學生需要接受檢測，他有一位密切接觸者在德貞中學任教，檢測是陰性，不過要求有關學校停課兩日，直至有關教師的檢測再呈陰性才復課。而不明源頭的個案(個案編號6118)，一名患者11月23日曾到屯門卍慈小學進行清潔，學校停課及全校進行檢測。

另外，第6072宗個案是歷山大廈8½ Otto e Mezzo BOMBANA廚師確診，不屬於跳舞群組，同一餐廳也有侍應初步確診，詳情即看：【下一頁】

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康樂及文化事務署發言人今日（28日）宣布，一名確診者日前曾到訪灣仔區黃泥涌體育館，署方隨即安排進行全面徹底清潔和消毒。黃泥涌體育館今日下午2時起暫停開放，明日（29日）早上7時重開。

衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作，鑑於近日多宗確診個案聲稱曾到訪跳舞、唱歌、酒吧或健身中心場地，中心提醒曾到訪在《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章）下指明場所的人士，必須遵從強制檢測公告接受病毒檢測，亦呼籲市民如有病徵，應立即求醫。今日起私家醫生可強制懷疑受感染病人接受病毒檢測，有關門診、樣本瓶收集站及化驗所名單，即按此

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記者：伍瑋瑋