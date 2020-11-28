【新冠肺炎】歷山大廈8½ Otto e Mezzo BOMBANA廚師確診　同一餐廳有員工初步確診　

▲ 歷山大廈8½ Otto e Mezzo BOMBANA廚師確診

本港新冠肺炎疫情急速惡化，今日（28日）新增84宗確診個案，包括4宗輸入個案及80宗本地感染，其中6宗與其他個案相關，包括48宗與歌舞群組相關，累計415人確診；其中27宗為源頭不明個案。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指出，位於鰂漁涌的嘉諾撒書院有教師確診需要停課14日，他屬於跳舞群組，全校學生需要接受檢測，他有一位密切接觸者在德貞中學任教，檢測是陰性，有關學校停課兩日，直至有關教師的檢測再呈陰性。而沒有相連的個案，曾於屯門卍慈小學進行清潔，學校停課及全校進行檢測。

▲ 8½ Otto e Mezzo BOMBANA位於中環歷山大廈2樓202號舖。（ 林宇翔攝）

同時第6072宗個案，不屬於任何群組，患者是一位廚師，他在歷山大廈「8½ Otto e Mezzo BOMBANA」任職，他23日起有少少咳，24日是最後一天上班，同一餐廳亦有侍應初步確診，餐廳要暫停營業，其他員工要檢疫。

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記者：伍瑋瑋