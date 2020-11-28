【凍齡嫲嫲】與小鮮肉兒子被誤認情侶　53歲凍齡美魔女嫲嫲皮膚緊緻0贅肉

▲ 53歲凍齡美魔女嫲嫲愈活愈年輕。

女人唔keep好易老！印尼一名52歲Puspa Dewi就因為逆天的凍齡外貌，引起網民關注！雖然已經53歲，但她臉上幾乎看不到歲月的痕跡，與兒子合照時更被誤以為是情侶。

綜合外媒報道，這名53歲凍齡美魔女嫲嫲叫Puspa Dewi，已育有2名兒子，及1名孫兒。由於母子感情不錯，會經常一起外出，但因為她凍齡的外表，經常會被誤以為是兒子的女朋友。

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Puspa Dewi亦會經常在社交網站分享生活日常，最近她的大兒子與妻子生下兒子，晉升嫲嫲的她反而更似孫兒的媽媽。

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此外，她又會分享自己做運動的片段，表示經常鍛鍊、健康飲食及快樂的心態，是她的凍齡秘方。而且，從她貼出的22年前後對比照可見，她的身材仍然窈窕，無贅肉。

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她又分享與老公的多年前後對比照，可見老公已漸漸長出白髮、法令紋加深，但歲月沒在她身上留下痕跡，臉部仍然緊緻，皺紋較少，可謂愈活愈年輕。

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責任編輯：羅嘉欣