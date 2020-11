【早餐界KOL】遮遮攜麵包入紅館支持阿Sir　張敬軒揭請遮遮的原因二人不似主僕似朋友

▲ 張敬軒演唱會第6場叫來了家中的遮遮睇騷

近期榮升「早餐界KOL」及自稱為「Bread/Congee Eater」的張敬軒,成為疫情以來首個在紅館開騷的歌手。昨晚,張敬軒的嘉賓席中有觀眾期盼已久的「遮遮」現身,引起全場哄動。

▲ 張敬軒昨晚邀來遮遮睇演唱會。(經濟日報圖片庫)

遮遮現身紅館支持阿Sir

昨晚(27日)是軒仔演唱會的第6場,他邀來家中的遮遮睇騷,更在演唱後隆重介紹她出場予觀眾認識。當時軒仔穿上「開演唱會以來最少布的一件衫」,他表示要感激遮遮連日來的白麵包與白粥早餐,令他的背脊一粒瘡也沒有。

▲ 遮遮帶來麵包支持阿Sir。(英皇提供)

遮遮之後從VIP席站起,引得全場哄動。她更拎起一袋白麵包,嚇得軒仔連忙問:「No bread again!啲包係for breadfast or 宵夜?」再次引起全場爆笑。

軒仔更分享當初請遮遮的窩心原因:「本來是想請他照顧來港團聚的父母,但她以前是照顧開長者,所以最初來到時都有問我『Sir,我好耐未照顧過teenager,你有咩想食?煎蛋?煎腸?』但大家都在網上看到了吧。」

他又續指:「她雖然不是我心目中會煮半島早餐給我的工人,但當我影了放上網分享,可以令大家開心,帶到歡樂予人,我今晚也要多謝遮遮,Thank you for bringing the joy to my life!你為好多朋友帶來好多快樂。」

▲ 張敬軒把遮遮帶去的麵包當宵夜。(Instagram圖片)

軒仔主僕關係似朋友

張敬軒完騷後更打遮遮帶來的麵包拍照留念,並真的把它吃下當宵夜。雖然張敬軒不時在網上分享早餐,言語間有訴苦之嫌,令不少網民認真指他可以教導好遮遮,不需每天都「公審」。

他當時就回覆指:「大家笑一笑啫,唔好太認真。依家咁嘅世界,想開心真係要特登去搵。我通常都淨係喺屋企食朝早嗰餐啫,冇乜所謂,反正我一日食六餐。

我有諗過推返佢上正軌嘅,不過有時見到啲朋友仔留言話一個早餐post令佢哋自己沉悶嘅一日多咗一次笑容,我覺得呢個緊要過我個早餐,畢竟開心無價。生活當中嘅苦我哋各自都有,但係可以氹吓大家開心係我同遮遮嘅福份。It's ok。」

▲ 張敬軒與遮遮的主僕關係要好。(經濟日報圖片庫)

其實張敬軒與遮遮的感情要好,他在紅館上介紹遮遮出場,亦以「朋友」作稱呼,不把她當工人。而且當有網民曾叫軒仔換了遮遮時,軒仔就出力為遮遮護航,指她只是廚藝不太好,但非常愛乾淨,把家裏打理得非常好,所以不會考慮換遮遮。