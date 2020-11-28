【新冠肺炎】仁濟醫院女患者鼻咽喉嚨拭子兩次檢測陰性　深喉唾液測出陽性

▲ （林宇翔攝）

本港新冠肺炎疫情爆發第四波疫情，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君及醫管局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲下午召開疫情記者會。本港今日（28日）新增84宗確診個案，涉及35男及49女，31宗從社區檢測中找出。

確診個案中，27宗屬源頭不明個案，年紀由23至72歲，其中8宗是社區檢測中心驗出。另有4宗屬輸入個案，全部印尼來港。新增個案中6宗與其他個案相關，47宗與歌舞群組相關，有關群組已累計415宗個案，本港累計個案有6,124宗，包括一宗疑似個案。

醫管局表示，一名64歲女病人，由於有發燒和肺炎病徵，星期二至三入仁濟醫院隔離病房留醫，期間鼻咽和喉嚨拭子新冠病毒檢測結果兩次呈陰性，但在病人轉至內科普通病房後，醫院收到來自衛生防護中心的確診編號和隔離令，即時將病人送入隔離病房，及後再為病人做深喉唾液測試，結果呈陽性。

庾慧玲指出由於病人在普通科病房留醫期間，身處獨立房間，而且曾接觸的醫護都有適當保護裝備，因此事件中沒人需要隔離。她指出64歲女病人丈夫是確診者，相信她主要是下呼吸道感染明顯，因此上呼吸道找不到病毒，而院方是在星期三下午1時收到衛生防護中心的傳真，但院方一日後才看到，估計當時院方為處理病人轉病房，因此未能適時跟進。

她又表示早前威爾斯醫院亦曾有部分個案，患者驗出對新冠病毒呈陰性反應，要照氣管鏡時才發現是陽性。 醫管局又表示，過去一人有15人康復出院，現時有567名確診病人留醫，當中7人危殆、4人嚴重、556人情況穩定。

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記者：伍瑋瑋