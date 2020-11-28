【新冠肺炎】不明源頭再上升另增80宗初步確診　張竹君：情況令人非常擔心　

▲ 張竹君指出疫情令人非常擔心。

本港新冠肺炎疫情爆發第四波疫情，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君及醫管局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲下午召開疫情記者會。本港今日（28日）新增84宗確診個案，涉及35男及49女，31宗從社區檢測中找出。確診個案中，27宗屬源頭不明個案，年紀由23至72歲，其中8宗是社區檢測中心驗出。另有4宗屬輸入個案，全部印尼來港。詳情即看：【下一頁】

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指出，新增約80宗初步確診個案，至於27宗不明源頭個案，沒有共通點，有些個案是家庭主婦，情況令人非常擔心，即使是有相關的個案都曾到過很多地方，有時曾去唱歌、跳舞，沒有相關的個案也可能在其他地方感染，或者中間遇過沒有徵狀的隱形患者。

被問到不明源頭個案再上升，她指有關情況令人擔心，從公共衞生角度，想盡量收緊防疫措施，相信政府會觀察，並考慮平衡不同因素再作決定。至於有廚師染疫的歷山大廈意大利餐廳需否列入強制檢疫名單，張竹君指出如果未來有該餐廳個案出現，不排除會納入名單強制檢測，但強調必須要有一定證據顯示餐廳有爆發，同時市民亦需留意，如曾光顧並且擔心受感染，都可做檢測。

另外，今日起私家醫生可強制懷疑受感染病人接受病毒檢測，有關門診、樣本瓶收集站及化驗所名單，即按此

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記者：伍瑋瑋