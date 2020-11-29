【確診大廈】11月28日確診者大廈包括太古城、海怡半島、港景峰、柏慧豪園及新都城等
社會 00:07 2020/11/29
本港新冠肺炎疫情爆發第四波疫情，截至11月28日零時零分，衞生防護中心調查84宗新增確診個案，其中27宗屬不明源頭個案。至今本港個案累計6,124宗（包括6,123宗確診個案和一宗疑似個案）。新增的個案其中3宗曾於潛伏期身處外地。詳情即看：【下一頁】
過去14天（11月14日至27日）累計新增603宗個案，包括512宗本地個案（其中96宗源頭不明）。詳情即看：【下一頁】
不明源頭個案包括一名廚師，他在歷山大廈「8½ Otto e Mezzo BOMBANA」任職，餐廳要暫停營業。詳情即看：【下一頁】
11月28日確診者居住大廈或酒店名單:
東區
- 筲箕灣東駿苑銀駿閣
- 東區慧雅閣
- 鰂魚涌康山花園2座
- 西灣河鯉景灣逸星閣
- 太古城金楓閣
- 北角月明樓
灣仔區
- 跑馬地養和醫院
- 灣仔鴻福大廈
- 灣仔鴻福大廈
- 銅鑼灣融園
南區
- 香港仔華貴邨華善樓
- 鴨脷洲利東邨東茂樓
- 鴨脷洲海怡半島豐景閣29座
中西區
- 西環學士臺2座
觀塘區
- 牛頭角牛頭角上邨常榮樓
- 牛頭角觀塘花園大廈百靈樓
- 牛頭角宏光樓
- 牛頭角牛頭角下邨貴亮樓
- 牛頭角樂華北邨勤華樓
- 觀塘秀茂坪邨秀樂樓
- 觀塘協威園
- 九龍灣麗晶花園18座
- 藍田藍田邨藍蔚樓
九龍城區
- 九龍城德朗邨德珊樓
- 紅磡富輝大廈
- 土瓜灣上鄉道35-37號聯發大廈
油尖旺區
- 尖沙咀港景峰
- 油麻地文蔚樓
- 旺角啟運大廈
- 旺角上海街703號
- 旺角廣榮樓
- 大角咀中原樓
黃大仙區
- 新蒲崗采頤花園6座
- 黃大仙鵬程苑
- 黃大仙東匯邨匯智樓
- 黃大仙鑽嶺
- 慈雲山慈民邨民健樓
深水埗區
- 深水埗白田邨盛田樓
- 長沙灣順景華庭
- 長沙灣凱樂苑凱碧閣
- 荔枝角美孚新邨5期
- 深水埗麗安邨麗德樓
荃灣及葵青區
- 青衣長安邨安濤樓
- 青衣長安邨安濤樓
- 葵涌葵盛西邨8座
- 葵芳邨葵明樓
沙田區
- 沙田銀禧花園7座
- 沙田大圍世界花園月桂閣
- 沙田大圍秦石邨石晶樓
- 大圍美田邨美樂樓
- 馬鞍山恆安邨恆日樓
- 馬鞍山耀安邨耀欣樓
大埔區
- 大埔太和邨居和樓
- 大埔培錦樓
- 大埔景雅苑景欣閣
- 大埔翠怡花園B座
- 大埔培錦樓
屯門區
- 屯門欣田邨喜田樓樓
- 屯門山景邨景安樓
- 屯門寶田邨6座
- 屯門大興邨興泰樓
- 屯門友愛邨愛明樓
- 屯門藍地泥圍
元朗區
- 元朗蝶翠峰17座
- 元朗屏山塘坊村
- 天水圍柏慧豪園2期柏慧豪廷8座
北區
- 粉嶺華明邨富明樓
- 粉嶺花都廣場7座
- 上水清河邨清平樓
- 上水彩園邨彩玉樓
西貢區
- 西貢沙角尾
- 將軍澳煜明苑焜明閣
- 將軍澳新都城2期
酒店
- 灣仔麗駿酒店
- 北角華美達盛景酒店
- 荃灣遠東絲麗酒店
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記者：伍瑋瑋