  • 19°C
香港時間 : 20201129日 (日) 02:21
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 施政報告2020 超市大搜查 防敏 港大藏屍案 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【確診大廈】11月28日確診者大廈包括太古城、海怡半島、港景峰、柏慧豪園及新都城等

社會 00:07 2020/11/29

分享：

熱門 施政報告2020 超市大搜查 防敏 港大藏屍案 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮

確診者遍及港九新界大型屋苑。（曾耀輝攝）

本港新冠肺炎疫情爆發第四波疫情，截至11月28日零時零分，衞生防護中心調查84宗新增確診個案，其中27宗屬不明源頭個案。至今本港個案累計6,124宗（包括6,123宗確診個案和一宗疑似個案）。新增的個案其中3宗曾於潛伏期身處外地。詳情即看：【下一頁】

過去14天（11月14日至27日）累計新增603宗個案，包括512宗本地個案（其中96宗源頭不明）。詳情即看：【下一頁】

不明源頭個案包括一名廚師，他在歷山大廈「8½ Otto e Mezzo BOMBANA」任職，餐廳要暫停營業。詳情即看：【下一頁】

11月28日確診者居住大廈或酒店名單:

東區

  • 筲箕灣東駿苑銀駿閣
  • 東區慧雅閣
  • 鰂魚涌康山花園2座
  • 西灣河鯉景灣逸星閣
  • 太古城金楓閣
  • 北角月明樓

灣仔區

  • 跑馬地養和醫院
  • 灣仔鴻福大廈
  • 灣仔鴻福大廈
  • 銅鑼灣融園

南區

  • 香港仔華貴邨華善樓
  • 鴨脷洲利東邨東茂樓
  • 鴨脷洲海怡半島豐景閣29座

中西區

  • 西環學士臺2座

觀塘區

  • 牛頭角牛頭角上邨常榮樓
  • 牛頭角觀塘花園大廈百靈樓
  • 牛頭角宏光樓
  • 牛頭角牛頭角下邨貴亮樓
  • 牛頭角樂華北邨勤華樓
  • 觀塘秀茂坪邨秀樂樓
  • 觀塘協威園
  • 九龍灣麗晶花園18座
  • 藍田藍田邨藍蔚樓

九龍城區

  • 九龍城德朗邨德珊樓
  • 紅磡富輝大廈
  • 土瓜灣上鄉道35-37號聯發大廈

油尖旺區

  • 尖沙咀港景峰
  • 油麻地文蔚樓
  • 旺角啟運大廈
  • 旺角上海街703號
  • 旺角廣榮樓
  • 大角咀中原樓

黃大仙區

  • 新蒲崗采頤花園6座
  • 黃大仙鵬程苑
  • 黃大仙東匯邨匯智樓
  • 黃大仙鑽嶺
  • 慈雲山慈民邨民健樓

深水埗區

  • 深水埗白田邨盛田樓
  • 長沙灣順景華庭
  • 長沙灣凱樂苑凱碧閣
  • 荔枝角美孚新邨5期
  • 深水埗麗安邨麗德樓

荃灣及葵青區

  • 青衣長安邨安濤樓
  • 青衣長安邨安濤樓
  • 葵涌葵盛西邨8座
  • 葵芳邨葵明樓

沙田區

  • 沙田銀禧花園7座
  • 沙田大圍世界花園月桂閣
  • 沙田大圍秦石邨石晶樓
  • 大圍美田邨美樂樓
  • 馬鞍山恆安邨恆日樓
  • 馬鞍山耀安邨耀欣樓

大埔區

  • 大埔太和邨居和樓
  • 大埔培錦樓
  • 大埔景雅苑景欣閣
  • 大埔翠怡花園B座
  • 大埔培錦樓

屯門區

  • 屯門欣田邨喜田樓樓
  • 屯門山景邨景安樓
  • 屯門寶田邨6座
  • 屯門大興邨興泰樓
  • 屯門友愛邨愛明樓
  • 屯門藍地泥圍

元朗區

  • 元朗蝶翠峰17座
  • 元朗屏山塘坊村
  • 天水圍柏慧豪園2期柏慧豪廷8座

北區

  • 粉嶺華明邨富明樓
  • 粉嶺花都廣場7座
  • 上水清河邨清平樓
  • 上水彩園邨彩玉樓

西貢區

  • 西貢沙角尾
  • 將軍澳煜明苑焜明閣
  • 將軍澳新都城2期

酒店

  • 灣仔麗駿酒店
  • 北角華美達盛景酒店
  • 荃灣遠東絲麗酒店

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

記者：伍瑋瑋

相關文章

【新冠肺炎】本港新增84宗確診個案　27宗屬源頭不明個案
16:31 2020/11/28
【新冠肺炎】本港新增84宗確診個案　27宗屬源頭不明個案
【新冠肺炎】歷山大廈8½ Otto e Mezzo BOMBANA廚師確診　同一餐廳有員工初步確診　
16:43 2020/11/28
【新冠肺炎】歷山大廈8½ Otto e Mezzo BOMBANA廚師確診　同一餐廳有員工初步確診　
【新冠肺炎】跳舞群組再添48名患者　嘉諾撒書院一名教師確診
16:53 2020/11/28
【新冠肺炎】跳舞群組再添48名患者　嘉諾撒書院一名教師確診
【新冠肺炎】仁濟醫院女患者鼻咽喉嚨拭子兩次檢測陰性　深喉唾液測出陽性
17:07 2020/11/28
【新冠肺炎】仁濟醫院女患者鼻咽喉嚨拭子兩次檢測陰性　深喉唾液測出陽性
【新冠肺炎】不明源頭再上升另增80宗初步確診　張竹君：情況令人非常擔心　
17:38 2020/11/28
【新冠肺炎】不明源頭再上升另增80宗初步確診　張竹君：情況令人非常擔心　
美孚新邨 秀茂坪邨 牛頭角上邨 牛頭角下邨 翠怡花園 鑽嶺 栢慧豪園 蝶翠峰 銀禧花園

最高瀏覽

【確診大廈】11月27日確診者大廈包括曉廬、置富花園、黃埔花園、宏景花園及海之戀等
00:45 2020/11/28
【確診大廈】11月27日確診者大廈包括曉廬、置富花園、黃埔花園、宏景花園及海之戀等
【周星馳于文鳳案】周星馳庭外巧遇陳玉娥　男影迷庭外索簽名被考《長江七號》第一句對白
14:28 2020/11/27
【周星馳于文鳳案】周星馳庭外巧遇陳玉娥　男影迷庭外索簽名被考《長江七號》第一句對白
【開心速遞】李芷晴多次客串終可常駐《愛回家》　選港姐入行成「六合彩女神」
13:02 2020/11/27
【開心速遞】李芷晴多次客串終可常駐《愛回家》　選港姐入行成「六合彩女神」