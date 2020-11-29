【確診大廈】11月28日確診者大廈包括太古城、海怡半島、港景峰、柏慧豪園及新都城等

▲ 確診者遍及港九新界大型屋苑。（曾耀輝攝）

本港新冠肺炎疫情爆發第四波疫情，截至11月28日零時零分，衞生防護中心調查84宗新增確診個案，其中27宗屬不明源頭個案。至今本港個案累計6,124宗（包括6,123宗確診個案和一宗疑似個案）。新增的個案其中3宗曾於潛伏期身處外地。詳情即看：【下一頁】



過去14天（11月14日至27日）累計新增603宗個案，包括512宗本地個案（其中96宗源頭不明）。詳情即看：【下一頁】

不明源頭個案包括一名廚師，他在歷山大廈「8½ Otto e Mezzo BOMBANA」任職，餐廳要暫停營業。詳情即看：【下一頁】

11月28日確診者居住大廈或酒店名單:

東區

筲箕灣東駿苑銀駿閣

東區慧雅閣

鰂魚涌康山花園2座

西灣河鯉景灣逸星閣

太古城金楓閣

北角月明樓

灣仔區

跑馬地養和醫院

灣仔鴻福大廈

灣仔鴻福大廈

銅鑼灣融園

南區

香港仔華貴邨華善樓

鴨脷洲利東邨東茂樓

鴨脷洲海怡半島豐景閣29座

中西區

西環學士臺2座

觀塘區

牛頭角牛頭角上邨常榮樓

牛頭角觀塘花園大廈百靈樓

牛頭角宏光樓

牛頭角牛頭角下邨貴亮樓

牛頭角樂華北邨勤華樓

觀塘秀茂坪邨秀樂樓

觀塘協威園

九龍灣麗晶花園18座

藍田藍田邨藍蔚樓

九龍城區

九龍城德朗邨德珊樓

紅磡富輝大廈

土瓜灣上鄉道35-37號聯發大廈

油尖旺區

尖沙咀港景峰

油麻地文蔚樓

旺角啟運大廈

旺角上海街703號

旺角廣榮樓

大角咀中原樓

黃大仙區

新蒲崗采頤花園6座

黃大仙鵬程苑

黃大仙東匯邨匯智樓

黃大仙鑽嶺

慈雲山慈民邨民健樓

深水埗區

深水埗白田邨盛田樓

長沙灣順景華庭

長沙灣凱樂苑凱碧閣

荔枝角美孚新邨5期

深水埗麗安邨麗德樓

荃灣及葵青區

青衣長安邨安濤樓

青衣長安邨安濤樓

葵涌葵盛西邨8座

葵芳邨葵明樓

沙田區

沙田銀禧花園7座

沙田大圍世界花園月桂閣

沙田大圍秦石邨石晶樓

大圍美田邨美樂樓

馬鞍山恆安邨恆日樓

馬鞍山耀安邨耀欣樓

大埔區

大埔太和邨居和樓

大埔培錦樓

大埔景雅苑景欣閣

大埔翠怡花園B座

大埔培錦樓

屯門區

屯門欣田邨喜田樓樓

屯門山景邨景安樓

屯門寶田邨6座

屯門大興邨興泰樓

屯門友愛邨愛明樓

屯門藍地泥圍

元朗區

元朗蝶翠峰17座

元朗屏山塘坊村

天水圍柏慧豪園2期柏慧豪廷8座

北區

粉嶺華明邨富明樓

粉嶺花都廣場7座

上水清河邨清平樓

上水彩園邨彩玉樓

西貢區

西貢沙角尾

將軍澳煜明苑焜明閣

將軍澳新都城2期

酒店

灣仔麗駿酒店

北角華美達盛景酒店

荃灣遠東絲麗酒店

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記者：伍瑋瑋