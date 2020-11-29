【燦爛一次】與Supper Moment主音製新歌　女子樂隊FIESTER力量滿瀉【有片】

▲ 本地樂隊FIESTER聯同Cradle Creative的馮均耀、Edward Chiu以及Supper Moment主音Sunny一同合作創作歌曲《燦爛一次》。

2020年秋，本地搖滾女子樂隊FIESTER推出第三首廣東歌《燦爛一次》，由馮均耀@Cradle Creative監製為主導，與不同時期的學生Edward Chiu 、Sunny@Supper Moment合作而成，盼望能碰撞出不一樣的火花。

▲ FIESTER推出第三首廣東歌《燦爛一次》。

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錄音當晚，FIESTER的6位成員一同演唱，除了那股女生力量滿瀉外，馮均耀、Sunny都齊齊參與演唱一些小小段落，而FIESTER的活力也令數位男士有種於舞台上獲到的熱血、動感都回來似的。

結他手Coco謂：「Sunny在我們眼中就好像一個大哥哥，因為FIESTER最原組五位成員成為了馮均耀學生後，已認識Sunny，而他一直都會願意和我們分享音樂的學習。」

她續指：「以前我們13、14歲時有好多Show都未必可以購票欣賞，當Sunny有門票都會分享給我們，目的想我們看多一點、感受不同音樂演出的動感、力量。」

▲ 琴手Kelly、鼓手Sophia、結他手Coco、主音Alison、結他手Iris、低音結他手Amy。（左起）

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主音Alison說：「錄音時，我是很緊張，因為我初次接觸Sunny，都擔心自己表現不夠好；幸好是錄音當晚他真的非常友善，而且亦好尊重我的一些想法，保留我一些演唱上的特質；同時都有在咬字、發音同感情抒發上慢慢一步步帶領我，讓我表現更適合這次作品上的演繹。」

《燦爛一次》一曲包含了：

作曲家，希望所創作的音符，能深印在聽眾的腦海。 作詞人，希望所填寫的歌詞，能烙刻在歌迷的心中。 樂手，希望所演奏的樂章，都可以讓樂迷聽得享受。 歌手，希望所哼唱的情感、每字每句，能環繞在樂迷的耳邊。

FIESTER經歷了殘酷時光，走過了秋去冬來；在音樂路上徘徘徊徊，即使周遭環境紛亂，未知未來如何，她們仍然堅持下去！

也許，6名女生只想轟轟烈烈地燦爛一次。