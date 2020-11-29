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【愛心送暖】黎瑞恩+黎諾懿做義工送暖　贈睡袋口罩等物資予無家者

娛樂 10:15 2020/11/29

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熱門 施政報告2020 超市大搜查 防敏 港大藏屍案 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮

黎瑞恩與黎諾懿做義工。

即將踏入12月，本港近日天氣亦顯著轉涼，天文台昨天早上錄得最低氣溫18.4度，是今年入秋以來的最低紀錄，對於生活物資素來短缺的基層來就說，此情況下就更感無助。

於是黎瑞恩與黎諾懿等人日前當義工，將300個睡袋、口罩、藥油等物資贈基層，以實際行動去送暖。

「小恩子」黎瑞恩在個人社文平台上載當日當義工工作的照片，並寫：

今晚分組各區做義工😃多謝各位善長人翁￼😘😘😘
#300個睡袋🥰
#先行130個😉😉
#送暖行動💪🏻💪🏻￼
#星期五天氣凍❄️❄️
#大家保重喇🙏🙏￼

【新冠肺炎】方健儀公屋出身不忘本　第四波疫情爆發派口罩贈基層

（取自黎瑞恩facebook）

黎瑞恩關心基層

黎瑞恩一直熱心公益，比如像她不定期透過高爾夫球會去派米或捐錢，每年12月31號更會與一班義工朋友去送飯盒。她曾透露有時參加飲宴，亦會將餘下沒吃完的食物打包，然後親自開車到深水埗送到路邊給長者。

在今年5月，她在網上開Live騷籌得600個飯盒，於是在母親節向自己一對子女表明不要禮物，要求他一起做義工作母親節禮物，與子女同到銀杏館做義工分發「愛心福飯」予「老友記」，十分有意義。

撰文 : TOPick柴犬出動

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