【自私無品】假日東龍島紮營人山人海　遍地膠樽膠袋垃圾網民怒斥自私

▲ 有網民發現東龍島遍地垃圾。

本港新冠肺炎爆發第四波疫情，市民防疫意識有所提高，居家抗疫。但亦有部分人士轉至郊區郊遊，有網民昨天就在網上圖文並茂稱，本港行山勝地之一東龍島遍地垃圾。同一天亦有網民上傳影片，片中可見東龍島懸崖邊紮滿帳篷，人山人海，有網友不禁戲稱是「難民營」。

有網民昨日在Facebook群組「香港風景攝影會」發帖，發現東龍島懸崖邊搭了不少帳篷，發帖者走過營地時，稱要看著地下走路，否則會被營繩跘倒。發帖者又在文末稱比預期乾淨，但現場不乏紙巾飄揚，呼籲大家繼續愛護香港。有網民看到景象後，不禁戲稱宛如「難民營」；亦有人留言指「東龍島日日都係咁樣」。

同一天，另有網民在Facebook群組「香港行山路線及資訊谷」發帖，上載了一張滿佈大量垃圾的相片，相中可見數個垃圾桶堆滿垃圾，紙箱、膠袋、膠樽、啤酒罐、飲品紙盒等不同類型垃圾被隨意丟棄在垃圾桶前方。發帖者指自己昨天是第一次去東龍島：

這是我對東龍島的印象，成張睡袋亦是垃圾。其實帶走自己垃圾真的那麼困難嗎？weekend咪仲恐怖？

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帖文引來不少網民留言批評：「咁過分！」、「上次去好乾淨架！d渣渣咪鬼學人行山露營啦！」、「自己帶個袋去裝走啲垃圾真係咁難？！掉垃圾果下有冇覺得醜？」亦有網民提出應從源頭減廢：「其實呢......除咗自己垃圾自己帶走，有無諗過減小垃圾，就咁睇大部份都係塑膠，有啲嘢......係咪可以循環再用唔駛即棄呢？」

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責任編輯︰羅嘉欣