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【狠心父母】4個月大女嬰患心臟病未斷氣 父母欲送火葬場：讓她早點脫離痛苦

兒童健康 11:34 2020/11/29

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熱門 施政報告2020 超市大搜查 防敏 港大藏屍案 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮

越南一對父母欲將仍未斷氣的女嬰帶到火葬場火化，引起爭議。

越南近日發生一宗具爭議性的案件，一對父母知道4個月大、患有心臟病的女兒仍未斷氣，仍將女嬰帶到火葬場火化，並指希望讓女兒早日脫離痛苦。

事發於本月11日，越南南部同塔省一名4個月大女嬰因先天性心臟病發作，被送往胡志明市第一兒童醫院經歷長達17天的治療。期間女嬰經歷兩次手術，直至26日，情況仍然未有好轉。醫生認為其生存率低，建議父母做好心理準備。

女嬰父母聽完，決定帶孩子出院，謊稱抱到寺廟讓她聽僧人念經，祈求有奇跡出現。然而，父母抱着女嬰離開醫院後，沒有到寺廟，而是直往火葬場，打算把尚有氣息的女兒直接火化。火葬場員工發現躺在棺材內的女嬰未斷氣，立即報警，惟女嬰送院搶救後仍不幸身亡。

警方就此案調查涉事父母。他們供稱知道女兒患有先天性心臟病後，傾盡全力希望她能獲得醫治，及後得知女兒生存率低，是出於讓女兒早日脫離痛苦的心態，才直接抱她到火葬場。

事件在當地惹起極大爭議，有人指將未斷氣的女嬰活生生火化等同殺人，也有人認為在任何情況下都不該用任何方法加速病人死亡。不少網民不認同父母的做法，認為此舉有違道德，但能理解他們的痛苦。

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責任編輯︰王明芳

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