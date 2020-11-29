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【強制檢測】政府明日公布強制院舍員工下月14日前檢測　羅致光：若有人不做會考慮不准上班

社會 11:06 2020/11/29

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熱門 施政報告2020 超市大搜查 防敏 港大藏屍案 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮

羅致光預告，政府明日公布強制院舍員工下月14日前檢測。（資料圖片）

本港新冠肺炎疫情急速惡化，勞工及福利局長羅致光預告，食物及衞生局明日將發出公告，要求安老及殘疾院舍員工，在下月14日之前，必須進行強制病毒檢測，今次會以鼻咽拭子採樣方法進行，員工可到社區檢測中心，或自費在私營機構進行檢測。

羅致光今早（29日）在一個電台節目表示，這將是首輪強制院舍職員進行檢測的計劃，如果有人不做檢測，會先勸喻、後懲罰，若仍然不肯會考慮強制不准他們上班。當局未來會研究增加社區檢測中心，或派流動採樣車方便檢測。

他又指，考慮到離島院舍員工的出行，較難做檢測，當局仍在考慮有關安排，長遠希望院舍員工每星期檢測一次，直至疫情受控，強調今次是針對院舍員工，因他們風險較大，院友仍是自願檢測。他說，早前做過幾輪的院舍自願檢測計劃，最高的檢測率達86%，但之後跌至68%，但仍有近三分一員工，無透過自願計劃檢測。

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責任編輯：陳子謙

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