  • 22°C
香港時間 : 20201129日 (日) 13:04
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 施政報告2020 超市大搜查 防敏 港大藏屍案 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠肺炎】元朗馬田路酒吧違規經營6人被捕　21人涉違限聚令被票控

社會 11:22 2020/11/29

分享：

熱門 施政報告2020 超市大搜查 防敏 港大藏屍案 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮

警方於元朗馬田路一間酒吧內發現有多人聚集消遣，3男3女未有遵從食物及衞生局局長指示將酒吧關閉。（警方提供）

警方表示，元朗警區聯同新界北機動部隊人員昨日（28日）晚上約9時在區內採取嚴厲執法行動，提醒處所經營者、從業員和市民嚴格遵從防疫規例。

行動期間，警方於元朗馬田路一間酒吧內發現有多人聚集消遣，3男3女未有遵從食物及衞生局局長指示將酒吧關閉，涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）被捕。元朗分區雜項調查隊將跟進有關違規事項，並向有關酒吧負責人作出檢控。另外，在場12男9女共21名顧客則涉違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集） 規例》（第599G章）遭警方票控。

警方呼籲市民顧己及人，盡量減少社交活動，避免到人多聚集的地方。警方會繼續加強巡查，以確保餐飲業務處所嚴格遵從有關規例的要求，並會果斷對違例者採取執法行動，以減低病毒在餐飲業務處所傳播的風險。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：陳子謙

新冠肺炎疫情 酒吧 元朗 限聚令

最高瀏覽

【開心速遞】李芷晴多次客串終可常駐《愛回家》　選港姐入行成「六合彩女神」
13:02 2020/11/27
【開心速遞】李芷晴多次客串終可常駐《愛回家》　選港姐入行成「六合彩女神」
【星二代】木村光希以性感半祼造型拍照　開明型爸木村拓哉讓女兒為人生做決定【有片】
11:28 2020/11/28
【星二代】木村光希以性感半祼造型拍照　開明型爸木村拓哉讓女兒為人生做決定【有片】
【確診大廈】11月27日確診者大廈包括曉廬、置富花園、黃埔花園、宏景花園及海之戀等
00:45 2020/11/28
【確診大廈】11月27日確診者大廈包括曉廬、置富花園、黃埔花園、宏景花園及海之戀等