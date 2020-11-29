【新冠肺炎】元朗馬田路酒吧違規經營6人被捕　21人涉違限聚令被票控

▲ 警方於元朗馬田路一間酒吧內發現有多人聚集消遣，3男3女未有遵從食物及衞生局局長指示將酒吧關閉。（警方提供）

警方表示，元朗警區聯同新界北機動部隊人員昨日（28日）晚上約9時在區內採取嚴厲執法行動，提醒處所經營者、從業員和市民嚴格遵從防疫規例。

行動期間，警方於元朗馬田路一間酒吧內發現有多人聚集消遣，3男3女未有遵從食物及衞生局局長指示將酒吧關閉，涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）被捕。元朗分區雜項調查隊將跟進有關違規事項，並向有關酒吧負責人作出檢控。另外，在場12男9女共21名顧客則涉違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集） 規例》（第599G章）遭警方票控。

警方呼籲市民顧己及人，盡量減少社交活動，避免到人多聚集的地方。警方會繼續加強巡查，以確保餐飲業務處所嚴格遵從有關規例的要求，並會果斷對違例者採取執法行動，以減低病毒在餐飲業務處所傳播的風險。

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責任編輯：陳子謙