【開心速遞】《愛回家》Ivan自卑人工比女友May低 鄧永健曾街上兼職扮蠟像【有片】
鄧永健（Jim）飾演的Ivan與趙希洛（Candice）飾演的「無知May」成為《愛‧回家之開心速遞》的CP後，觀眾一直甚為受落。在昨晚（11月28日）播出的《愛‧回家之開心速遞》，Ivan與May的感情面臨挑戰，劇情亦引觀眾討論。
《愛‧回家之開心速遞》講May偶然聽到Ivan與同事閒聊，得知男友會介意女友的薪酬高於自己。可是大小姐龍力蓮（林淑敏飾）大幅增加May的薪金，結果人工比Ivan更高。此外，大小姐更要求May買名牌顯身價。
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鄧永健屢演處境劇
May為維護男友尊嚴，一直隠瞞真相。可是Ivan在種種跡象下，覺得自己與May的世界相距越來越遠。
事實現今社會，女方比男方人工高不是罕見，所以《愛‧回家之開心速遞》昨晚劇情頗引觀眾留意。此外，鄧永健與趙希洛具觀眾緣，覺得二人演繹得很好。
在現實當中，現年37歲的鄧永健在行內一直默默耕耘。他在2006年TVB藝員訓練班畢業後入行，同期同學有陳智燊、孫慧雪等。曾參演《同事三分親》、《畢打自己人》、《天天天晴》等，在處境劇「老是常出現」。
Jim曾街上扮蠟像
其實在入行前，Jim曾在海洋公園當過4年小丑。入行後，因為他試過半年沒有工作，於是他曾兼職當回小丑維持生計。
另外也接過配音工作甚至街上扮蠟像，他曾接受TOPick專訪稱：「最差的情況是在街上扮蠟像，當時化白色妝容，穿上很硬的裝束，如有獎賞就轉換甫士或跟人合照，也足夠一天的糊口。」
Jim有位交往約5年的幕後女友，他形容女方是位性格獨立且願意嘗試的女生。
當時他接受訪問曾甜笑稱對方煮得一手好餸：「每次放工時，我發短訊告知她我收工，回去後便會看見食物在桌上。從前回家會有媽媽的湯水，不過年紀漸大的她也不宜過於操勞。」他續指：「女朋友真的很好，凌晨2、3時仍煮餸給我。」他更表示會為女友繼續打拼，盼快些可組織家庭。
撰文 : TOPick柴犬出動