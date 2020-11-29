【救急扶危】救護車欲駛入屋苑消防通道救人　保安拒開閘：車閘夜晚唔會開

▲ 救護車欲駛入屋苑消防通道救人，遭保安拒絕開閘。

救急扶危是救護員天職，然而有市民指日前一個晚上，紅磡有私人屋苑保安，以夜間禁止使用消防通道為由，拒絕開車閘。最終救護員需落車，跑入大廈救人。事件引來不少網民抨擊保安做法，有人認為應投訴事件。

有網民日前在Facebook群組「馬路的事討論區（常理版）」發帖，指有一輛從九龍灣借調至黃埔的跨區救護車，接報到一個私人屋苑救人，但在屋苑外兜了兩個圈，仍未能找到大廈入口。然後有數名街坊替救護車引路至屋苑消防通道閘口。

保安員拒開閘

救護員下車拿開雪糕筒，要求閘口保安員開閘，讓救護車駛入該屋苑最近大廈的位置停車，方便救人。現場一名女保安拒絕，稱閘口不可以隨便開，讓車進入。救護員此時表明來意：「我哋係入去救人。」

該名女保安仍然拒絕開閘要求：「呢度車閘夜晚唔會開，你哋只可以行旁邊嗰度行人閘出入」最後，救護員下車拿起所需裝備，跑入屋苑內尋找事發大廈，語調似無奈表示：「咁你希望個傷者平安無事啦！」

▲ 現場放有「請勿泊車」的雪糕筒。（圖片來源：馬路的事討論區（常理版））

發帖者續稱，閘口保安有通知保安室，但保安室並非即時開閘，反而吩咐門口保安員記得要問清救護員是去哪座大廈的單位，而現場所見並未有保安員為救護員引路。發帖者批評保安做法，又指：

有咁嘅管理處，唯有希望嗰個屋苑唔好有火警，同埋居民身體健康。

不少網民亦留言批評：「投訴！」、「未聽過有地方可以阻住救護員唔比入」、「消防同救護一定係第一時間放入啦！咩屋苑？開名啦！」但也有人無奈指這種事情不時發生：「呢啲事都唔係第一次啦。大把屋苑係咁。」

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康 立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯︰羅嘉欣