【擅摘器官】4黑心醫生騙病人家屬填捐獻表 假救護車上擅摘11屍體器官黑市出售

▲ 內地安徽省4名醫生聯同兩名同黨，在假救護車上摘取死者器官，轉在黑市出售。

安徽省蚌埠市懷遠縣發生非法摘取屍體器官案，4名醫生聯同兩名同黨，騙病人家屬簽下「假捐獻表」，再在假救護車上摘取死者器官，轉在黑市出售。涉案6人在當地完成11宗摘取屍體器官手術，案件早前於懷遠縣人民法院一審宣判，眾被告均故意毀壞屍體罪成，被判囚10個月至2年4個月不等。

綜合內地媒體報導，在2018年2月，安徽省蚌埠市懷遠縣一名32歲男子石祥林與母親李萍發生意外，李母送院後傷重不治，石男則康復出院。其後，他得知母親的肝臟和腎臟在死亡當天已捐獻出來，其堂兄的戶口獲轉帳20萬元「國家補助」，但他向中國人體器官捐獻管理中心查詢時，卻無母親的捐獻器官紀錄，遂向當地場衛生部門和司法機關反映。

警方經調查後，拘捕懷遠縣人民醫院深切治療部主任楊素勳、淮北礦工總醫院醫生王海良、南京市鼓樓醫院主任醫師黃新立、江蘇省人民醫院主任醫師陸森，以及另外2人。王海良、黃新立、陸森除了是公立醫院醫生，亦身兼由國家統領的人體器官獲取組織工作者，然而他們連同楊素勳和另外2人多次非法摘取器官。

摘取11人器官黑市買賣

六名被告利用工作之便，在懷遠縣完成另外10宗摘取屍體器官手術，事前均沒有徵得死者生前或其近親屬的同意。其中，楊素勳、黃新立及王海良參與了11宗，無業人士歐洋參與了8宗，黃超陽及陸森分別參與了1宗。

判決書顯示，6名被告人跨省「合作」，他們先在醫院深切治療部發現合適死者，與家屬傾談「捐獻器官」事宜，然後讓他們簽署「假捐獻表」，再將死者送上一輛假救護車，在車上進行人體器官摘取手術，再送往黑市買賣。

今年7月8日，法院裁定涉案6人違反《人體器官移植條例》等規定，判決故意毀壞屍體罪成立，其中楊素勳判囚2年2個月、王海良判囚2年、黃新立判囚2年4個月、歐洋判囚1年1個月、黃超陽判囚10個月，而陸森則判囚1年，部分人提出上訴，但最終被駁回，維持原判。

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責任編輯：羅嘉欣