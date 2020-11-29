【施政報告2020】陳帆料公屋輪候時間5年後才有大改善　酒店作過渡性房屋屬「三贏」安排

▲ 陳帆料公屋輪候時間5年後才有大改善。（資料圖片）

《施政報告》提出，政府已全數覓得330公頃土地，可興建31.6萬個公營房屋單位，可未來10年公營房屋供應首次達標。運輸及房屋局局長陳帆表示，當中未來5年會有約10.1萬個單位落成，其後5年會有約21萬個單位，故相信現時達到5.6年的公屋平均輪候時間，要待5年才見到大改善。

陳帆今早（29日）在一個電台節目表示，明白到短期內對公營房屋的需求很迫切，但建屋需時，政府計劃租用酒店和賓館，為住在不適切住所的居民，提供過渡性房屋。合資格家庭需支付的租金，不會超過家庭收入的四分一，例如住戶家庭收入是1.2萬元，租金一般不會超過3,000元，以確保他們餘下的收入足夠應付生活。

他又指，疫情下部分酒店或賓館要關閉，如果業主願意在未來兩、三年提供過渡性房屋，當局可將酒店賓館改裝，甚至整幢改裝，供3至4人家庭入住，提供可煮食、環境較寬鬆、有共用空間的單位。政府能通過過渡性房屋的計劃提供資助，這既可善用資源，也能幫助業主暫時降低成本渡過難關，形容是「三贏」的安排。

發展局局長黃偉綸說，明日大嶼計劃，將來在交椅洲填海造地1,000公頃，可創造出能興建15至26萬個單位的土地。當局可作整全規劃，提供具質素的公共空間及房屋，市民的居住面積可以更大，政府亦有多年不必擔心土地供應問題。

對於有意見認為本港人口增長將放緩，未來不需要這麼多土地，黃偉綸解釋，根據統計處數據，到2041年本港人口會增至810萬，比現時多60萬，而由於每戶平均居住人數正在下跌，因此住戶數目較原來估計更高，由原來290多萬，增至最新評估到2044年超過300萬戶，所以未來即使人口放緩，單位需求仍然強勁。

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責任編輯：陳子謙