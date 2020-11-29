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【新冠肺炎】勵敬懲教所職員初步確診　上周曾到醫院探病同病房有人確診

社會 14:20 2020/11/29

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熱門 施政報告2020 超市大搜查 防敏 港大藏屍案 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮

勵敬懲教所昨晚(28日)得悉一名更生事務組懲教人員初步確診。（資料圖片）

本港新冠肺炎疫情持續升溫，勵敬懲教所昨晚(28日)得悉一名更生事務組懲教人員初步確診，最近一次上班日為上周二(24日)，同日獲悉上周休假期間到醫院探病，同一病房有病人確診，被介定為密切接觸者；翌日到竹篙灣檢疫中心接受檢疫，並於昨晚獲通知初步確診。

署方稱，染疫的懲教人員現正於東區醫院治療，最近沒有外遊紀錄，於工作時有佩戴外科口罩，並與接觸人士保持適當社交距離。她於上班期間一直有進行體溫探測，體溫正常；上周獲悉為密切接觸者後，署方亦已即時安排院所內所有在囚人士及有密切接觸職員進行測試，全部樣本測試結果均為陰性。

懲教署已與衞生防護中心聯絡並跟進其建議，院所亦即時對相關地方進行徹底清潔消毒，並會安排院所內所有職員及在囚人士再次進行病毒測試。發言人指，署方就情況表示高求關注，所有人員均高度警覺，嚴格遵照有衞生指引既定機制，並採取一系列防疫消毒措施，又提醒所有人員及在囚人士如出現不適須馬上求醫。

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責任編輯：陳正怡

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