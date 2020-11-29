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【踩過界】李佳芯多套劇被飛未沮喪　女神Ali生日寫文抒發心情展文采　

娛樂 14:38 2020/11/29

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熱門 施政報告2020 超市大搜查 防敏 港大藏屍案 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮

女神李佳芯38歲生日。

視后李佳芯（Ali）憑仙氣成為女神，其社交網坐擁逾百萬Followers，可是李佳芯多套主演並叫好叫座的劇集《踩過界》、《BB來了》、《白色強人》的延續作，她都一一被飛走。

不過李佳芯一直沒有氣餒，也沒對外公開發表任何怨言。在前日（11月27日）是Ali的38歲生日，她在昨晚（11月28日）於個人社交平台上載一張捧住生日蛋糕的照片，並發揮才女本色展文采寫道：

一直 都在小步小步的走
回過神 
發現 經歷的不少 未知的更多
我站着 凝望
空氣中充斥着無數聲音 漸遠漸近
一個個帶着暖流的身影 如幻似真
向前一步 光影伴隨
來到特別的一年 讓時間勾劃出臉龐 沉澱最美的笑容 
在這特別的一天 你在我在 簡單平實
繼續一步 
一步
#2020 
#Littlebylittle 
#ALife

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李佳芯上載的生日照，不知是否由男友掌鏡？（取自IG）

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李佳芯《殺手》演出搶鏡

李佳芯雖然失去參演多套代表作的機會，不過她今年仍然頗充實，而且交出不錯成績表。

比如她在今年首次推出個人著作《心之所往》，當上作家躍居成為才女。另外，Ali雖然在2020年只得《殺手》一齣劇集推出，不過她在劇中演貪錢單親媽媽錢向茜（Cash）獲讚，演技再次被觀眾肯定。

現在她正參與新劇《智能愛(AI)人》，在劇中飾演人工智能機械人。

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李佳芯生活貼地

2012年，以30歲之齡才由有線過檔TVB的Ali，當時身邊出現不少反對的聲音，但她堅持所想，以行動證實自己昔日的決動。

李佳芯在TVB首套參演的劇集為《單戀雙城》內，在劇中飾演楊明的前女友Sue。Ali曾在節目《如果這樣生活》憶述，《單戀雙城》有幕要她把吻楊明的戲，這亦是她的熒幕初吻：「我第一次啊，第一次開鏡，然後就要這樣不停親，當時的心理創傷多大啊，畢竟人家也是女孩子。」

（陳家瑩 攝）

正如她所寫「一直 都在小步小步的走」，初在TVB拍劇時，她多被派演小三等一類壞女人角色，憑努力才逐步成為女主角，更在2018年以《BB來了》奪得視后。

榮升視后仍然生活貼地，媒體不時拍到Ali光顧平民小店。

李佳芯曾接受TOPick訪問時稱:「因為昔日的生活才有今時今日的我，所有事都是累積回來，沒需要去到一個位置就推翻曾經建立我的所有事，這是很重要。」

撰文 : TOPick柴犬出動

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