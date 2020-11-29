【新冠肺炎】教聯會及葉建源促港府宣布中小學停課　予校方彈性處理考試安排

▲ （經濟日報資料圖片）

本港新冠肺炎疫情持續升溫，消息指今日單日新增破100宗，港府早前已先後公布全港幼稚園及小一至小三暫停面授；教聯會及立法會教育界議員葉建源均促請政府宣布中小學停課，並彈性安排小六生應考呈分試及為中五、六生考試安排。

教聯會形容，社區出現愈來愈多源頭不明個案，當中部分涉及師生或其親友確診，情況相當嚴峻，促請教育局必須以師生健康為首要考慮，盡快宣布全港學校暫停面授課堂，以防止校園大規模爆發疫情；亦容許學校在做好防疫措施，彈性安排小六生應考呈分試，及中五及中六生考試。

教聯會亦呼籲政府加強推動有效的防疫措施，當中包括盡快推出大規模社區檢測，以及早截斷傳播鏈，讓社會早日回復正常生活，教學工作早日恢復常態。

立法會教育界議員、教協副會長葉建源亦指，停課決定應基於醫學和公共衛生考慮，當局應聽取相關專家的意見作出決定，形容是次疫情嚴峻，至今仍未看到政府積極處理；擔心萬一學校成為疫情爆發和傳播的處所，後果將不堪設想，教育局也難辭其咎，促請政府宣布中小學停課。

葉建源相信，學校及師生在這段時間已經有充分心理準備，當局亦應就各項安排，特別是考試作彈性處理，促請當局勿再拖延。

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責任編輯：陳正怡