調查指2成幼校因停課或缺針未能安排學童接種流感針　醫教界促政府統籌及平均分配

▲ 香港幼兒教育人員協會調查發現，有超過2成學童，由於停課、醫生未能購入疫苗等原因，未有接種疫苗。（程志遠攝）

新冠肺炎疫情升溫，適逢冬季流感季節夾擊，恐有嚴重後果，惟幼教界早前調查發現，有2成參與2020/21季節性流感疫苗學校外展計劃的學校未能為學童接種疫苗，遇到的困難包括醫生未能購入足夠疫苗及受停課影響等；醫教界聯合建議籌組流感疫苗分配機制關注組，促請港府優先為幼童接種噴鼻式疫苗，統籌及平均分配疫苗，以及建立高透明度資訊發放系統。

香港幼兒教育人員協會本月12日至26日，訪問約161名幼稚園教職員，當中有7成表示學校有參與季節性流感疫苗計劃，但當中仍有超過2成學童由於停課、醫生未能購入疫苗等原因，未有接種疫苗。

另外，有8成半受訪者認為，衞生署只為小學統籌疫苗供應，未有涵蓋幼稚園的做法不當。逾半受訪者認為衞生署忽略屬於流感高危群組的幼稚園學生。幼稚園校長周慧珍擔心，若疫苗供應不足，在幼稚園復課後會岀現流感大爆發。

周慧珍指，現時幼校校長需及早預計疫訂購數量，再直接聯絡參與疫苗資助計劃下提供外展疫苗接種的醫生後，採購疫苗的責任便落在私家醫生身上，導致校方難以掌握疫苗供應資訊，家長亦因疫苗供應及安全感憂慮而不斷向校方查詢，增加教學以外的壓力。

港大醫學院傳染病科教授孔繁毅引述國際研究推算，一旦同時感染新冠肺炎及流感，新冠病毒傳播率可增2至2.5倍，合併感染患者的肺部損傷和炎症感染或會更嚴重，痊癒時間更長。

孔繁毅續指，接種流感疫苗能有效降低雙重夾擊風險，他引述意大利一項分析研究推算，流感疫苗接種率越高，新冠肺炎的死亡個案越少。

感染及傳染科專科醫生曾祈殷表示，雖然幼稚園可以參加季節性流感疫苗學校外展計劃，但校方要自行聯絡醫生，讓醫生購買疫苗，增加醫生的壓力。

醫護界及幼教界聯合籌組工作小組建議，政府應設立流感疫苗針分配機制，全面統籌學童流感疫苗分配，以及建立高透明度資訊發放系統。

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記者：洪芷晴