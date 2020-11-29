【新冠肺炎】屯門醫院一名69歲女患者於院內檢測呈陰性　社區檢測結果最終為陽性需留院觀察

▲ 醫管局總行政經理庾慧玲。(經濟日報資料圖片)

本港新冠肺炎疫情急速惡化，今日（29日）新增115宗確診個案，包括6宗輸入個案及109宗本地感染；有62宗與跳舞群組相關，累計479宗。另今日有逾50宗初步確診個案。

醫管局總行政經理庾慧玲指，屯門醫院一名69歲女患者被衞生署列為初步陽性，於11月26日被安排到屯門醫院隔離病房，於11月24日曾到元朗社區檢測中心進行檢測，其後入住屯門醫院後，院方收到該名病人於社區檢測中心的檢測結果為陰性，院方再為其抽取鼻咽、痰等樣本再作檢測，全部呈陰性，且沒有任何感染徵狀，於是讓其出院。

不過出院後，院方同日收到衞生署通知，檢測中心最終結果為陽性，病毒值為30，於是重新安排她於今早到屯門醫院，再為其做檢測，呈陰性，目前仍於隔離病房留醫，院方會為其觀察情況，亦會於24小時後再為其作檢測。院方為造成各方不便致歉。庾慧玲補充，了解該名病人曾做抗體測試同樣呈陰性。



醫管局新增125宗呈報個案，再多12名病人出院，累計5,339名確診及1名疑似病人出院，現時642名確診病人在20間醫院留醫，11人情況危殆，3人情況嚴重，其餘628人情況穩定。公立醫院負壓病床開放1,137張，使用率為70.3%；負壓病房619間，使用率為73.5%。

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記者：洪芷晴