【停課消息】消息：教育局將於今周內暫停中小學面授課堂
社會 15:51 2020/11/29
本港新冠肺炎疫情急速惡化，消息指教育局將於今周內暫停中小學面授課堂。教聯會及立法會教育界議員葉建源今日均促請政府宣布中小學停課，並彈性安排小六生應考呈分試及為中五、六生考試安排。詳情即看：【下一頁】
消息指今日（29日）新增約114宗確診個案，是近4個月以來首次錄得超過100宗個案。詳情即看：【下一頁】
政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌接受傳媒訪問透露，已向政府建議收緊社交距離措施，包括學校停課、食肆提早至晚上10時後要關閉、公務員在家工作等，當局即將有新一輪公布，又預料今輪爆發可能延續至聖誕節及新年。詳情即看：【下一頁】
早前食衞局陳肇始在11月20日指出，因香港疫情急速惡化，宣布全港小一至小三學生由11月23日起暫停面授課堂；至於幼稚園及幼兒中心暫停面授課堂亦會延長至12月6日，政府會繼續檢視相關情況，再決定會否延長。詳情即看：【下一頁】
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記者：陳子謙