  • 20°C
香港時間 : 20201129日 (週日) 21:10
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 施政報告2020 超市大搜查 防敏 港大藏屍案 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【醜小鴨變天鵝】前男友嫌醜不肯帶出街見朋友 21歲女生花2年整容蛻變成女神

健康 18:34 2020/11/29

分享：

熱門 施政報告2020 超市大搜查 防敏 港大藏屍案 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮

外貌是不少人擇偶最為看重的條件，越南21歲女生Nguyen Tuong Vy，近日在網上分享自己4年前因外貌而遭「狠飛」的故事。傷心的她決定在19歲時整容，花兩年時間變靚，吸引多年沒見的前男友到社交平台日日為相片按讚。

根據外媒報導，1999年出生的Nguyen Tuong Vy在17歲時認識了男朋友，男友當時表示自己只愛女生的內在，而不見重外表，令她十分受落。不過令她感到奇怪的是，男友從來不願意帶她參加朋友間的聚會。直至有一次他們同場出現，她發現男友不跟自己互動，更聽到他的朋友議論自己，對於帥氣的男友會跟「豬扒」一起感到不解。

沒多久之後，女生便跟男朋友分手，而前任也很快交了一位漂亮的女朋友。分手經歷令她大受打擊，一度失去自信。她跟家人說了自己的經歷後，表示希望可以整容，沒想到家人十分支持。

於是女生在19歲時開始整容，動刀部位包括鼻子、嘴唇、下顎跟臉部填充等等，用了兩年時間，變成自己心目中的美女。整容成功的她重獲自信，學會化妝之後，經常將美照發上社交平台。她表示自己四年沒有見前任，但他每日都會在社交平台為照片按讚。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

回看這段經歷，女生感謝前男友令她下定決心改變自己，「以往我常埋怨他，不過換轉是我，我也不會向朋友介紹長得醜的人。若不是這段經歷，我也沒有動力去改變自己。」

女生此段經歷引來網民討論，有人覺得她勇於改變、變得更漂亮，十分替她高興；也有人認為她與前任一樣以貌取人，批評她說「不會向朋友介紹長得醜的人」的言論。

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康。立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯︰羅嘉欣

相關文章

【自私無品】假日東龍島紮營人山人海　遍地膠樽膠袋垃圾網民怒斥自私
今日 11:18
【自私無品】假日東龍島紮營人山人海　遍地膠樽膠袋垃圾網民怒斥自私
【救急扶危】救護車欲駛入屋苑消防通道救人　保安拒開閘：車閘夜晚唔會開
今日 13:05
【救急扶危】救護車欲駛入屋苑消防通道救人　保安拒開閘：車閘夜晚唔會開
【擅摘器官】4黑心醫生騙病人家屬填捐獻表 假救護車上擅摘11屍體器官黑市出售
今日 17:45
【擅摘器官】4黑心醫生騙病人家屬填捐獻表 假救護車上擅摘11屍體器官黑市出售
整容 健康問題 分手 社交平台 化妝

最高瀏覽

【新冠肺炎】消息：今日新增約114宗確診個案　近4個月以來首「破百」
今日 12:10
【新冠肺炎】消息：今日新增約114宗確診個案　近4個月以來首「破百」
【藝人減肥】譚玉瑛飲酒食肉長保107磅　食極唔肥全靠慢食減肥法
18:32 2020/11/26
【藝人減肥】譚玉瑛飲酒食肉長保107磅　食極唔肥全靠慢食減肥法
【確診大廈】11月28日確診者大廈包括太古城、海怡半島、港景峰、柏慧豪園及新都城等
今日 00:07
【確診大廈】11月28日確診者大廈包括太古城、海怡半島、港景峰、柏慧豪園及新都城等