【醜小鴨變天鵝】前男友嫌醜不肯帶出街見朋友 21歲女生花2年整容蛻變成女神

外貌是不少人擇偶最為看重的條件，越南21歲女生Nguyen Tuong Vy，近日在網上分享自己4年前因外貌而遭「狠飛」的故事。傷心的她決定在19歲時整容，花兩年時間變靚，吸引多年沒見的前男友到社交平台日日為相片按讚。

根據外媒報導，1999年出生的Nguyen Tuong Vy在17歲時認識了男朋友，男友當時表示自己只愛女生的內在，而不見重外表，令她十分受落。不過令她感到奇怪的是，男友從來不願意帶她參加朋友間的聚會。直至有一次他們同場出現，她發現男友不跟自己互動，更聽到他的朋友議論自己，對於帥氣的男友會跟「豬扒」一起感到不解。

沒多久之後，女生便跟男朋友分手，而前任也很快交了一位漂亮的女朋友。分手經歷令她大受打擊，一度失去自信。她跟家人說了自己的經歷後，表示希望可以整容，沒想到家人十分支持。

於是女生在19歲時開始整容，動刀部位包括鼻子、嘴唇、下顎跟臉部填充等等，用了兩年時間，變成自己心目中的美女。整容成功的她重獲自信，學會化妝之後，經常將美照發上社交平台。她表示自己四年沒有見前任，但他每日都會在社交平台為照片按讚。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

回看這段經歷，女生感謝前男友令她下定決心改變自己，「以往我常埋怨他，不過換轉是我，我也不會向朋友介紹長得醜的人。若不是這段經歷，我也沒有動力去改變自己。」

女生此段經歷引來網民討論，有人覺得她勇於改變、變得更漂亮，十分替她高興；也有人認為她與前任一樣以貌取人，批評她說「不會向朋友介紹長得醜的人」的言論。

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康。立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯︰羅嘉欣