【新冠肺炎】新增24宗感染源頭不明個案　涉聖嘉勒小學學生及東華三院方樹泉日間活動中心宿舍員工

▲ （陳國峰攝）

本港新冠肺炎疫情急劇惡化，今日新增115宗確診個案，109宗涉及本地個案，包括24宗屬本地感染源頭不明。衞生防護中心傳染病處主任張竹君及醫管局總行政經理庾慧玲今日召開記者會，交代最新疫情。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，今日新增109宗本地感染個案，85宗與早前個案相關，餘下24宗本地感染源頭不明；包括一名第6133宗確診的病人，屬聖嘉勒小學學生，該校需停課，學生及教師都需接受檢測，染疫學生亦有家人於聖保羅男女中學工作，該校需停課至有檢測結果。

另外，東華三院方樹泉日間活動中心暨宿舍亦有一名員工確診(第6179宗)，一名院友劾初步確診，該院舍50名以下院友及員工都需檢疫。

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌透露已向政府建議收緊社交距離措施，包括學校停課、食肆提早至晚上10時後要關閉、公務員在家工作等，當局即將有新一輪公布，又預料今輪爆發可能延續至聖誕節及新年。詳情請見【下一頁】

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記者：陳正怡