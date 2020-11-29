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【施政報告2020】林鄭稱未見政策成攻擊點　拒修訂防賄條例

政治 16:12 2020/11/29

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熱門 施政報告2020 超市大搜查 防敏 港大藏屍案 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮

林鄭月娥形容，施政報告是「平穩落地」，未有政策成為攻擊點。（經濟日報資料圖片）

特首林鄭月娥上周公布施政報告，但有機構就施政報告作民意調查，錄得自1999年以來的新低，僅得27.2分。林鄭月娥今日稱，未見有施政報告的政策成攻擊點，形容報告是「平穩落地」。

林鄭月娥今日接受電視訪問稱，社會對施政報告一般，但未有一項政策成攻擊點，而施政報告能否做到重燃市民希望，關鍵是在於市民對香港、自己有沒有信心，而不是施政報告本身。

她又認為，其任內的建設性較高，強調加入政府40年，其處事態度是，有困難就盡最大努力解決，如果每日擔任特首是要破壞所愛的地方，她是不會出任。

林鄭月娥於2017年競選特首時，政網列明盡快修訂《防止賄賂條例》，惟她今日表明，不會修例將行政長官納入規管範圍。她解釋，要顧及行政長官的憲制地位及身位，而且是由中央委任，要向中央負責，假如犯事，相信中央會處理。

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記者：陳宛彤

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